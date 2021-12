Regno Unito: sequestrate 2,7 tonnellate di carne lavorata in un autolavaggio

Nel Regno Unito sono state sequestrate 2,7 tonnellate di carne lavorata in un autolavaggio, tutte in condizioni igieniche precarie.

di Manuela 2 Dicembre 2021

Una storia che ha dell’incredibile arriva dal Regno Unito: qui nel Wiltshire sono state sequestrate ben 2,7 tonnellate di carne lavorata in un autolavaggio in condizioni igieniche precarie. L’autore di tale operazione è stato arrestato.

L’uomo in questione si chiama Gent Jakupi, ha 40 anni ed è residente a Devizes, paesino del Wiltshire. L’uomo, secondo la Swindon Crown Court, avrebbe commesso 39 reati inerente l’igiene alimentare.

Secondo il team che si è occupato dei controlli e del sequestro, le condizioni igieniche di quell’autolavaggio dove l’uomo tagliava e preparava la carne prima di venderla erano a dir poco le più “scioccanti” che avessero mai visto: arrosti di manzo e agnello venivano tagliati e preparati in mezzo all’olio per motori e a escrementi di cane.

Sono stati i funzionari per la salute ambientale del team Food and Safety del Wiltshire Council ad occuparsi dell’indagine. Jakupi, dopo le ispezioni, non ha avuto scelta: si è dichiarato colpevole di tutti i reati commessi.

Gli ispettori hanno fatto irruzione negli autolavaggi di New Park a Devizes e di Andover Road a Ludgershall a ottobre e novembre 2020. Le gravi violazioni igieniche riscontrate hanno portato alla chiusura d’emergenza dei locali.

Inoltre è anche stata emessa un’allerta alimentazione nazionale da parte della Food Standards Agency per avvisare tutti gli eventuali acquirenti che quella carne non era adatta al consumo.

A seguito dei controlli, poi, sono state sequestrate 2,7 tonnellate di carne bovina e ovina, successivamente distrutte. Si stima che nel periodo intercorso fra gennaio e novembre 2020, Jakupi abbia guadagnato 150mila sterline tramite il commercio di carne (la quale veniva venduta in tutto il paese).

Anche in Italia, seppur non a questi livelli, ogni tanto abbiamo notizie similari. Per esempio, a Napoli sono stati sequestrati 250 kg di carne e pesce in pessime condizioni in dieci ristoranti. A Torino, invece, erano stati sequestrati 20 kg di carne mal conservata in un bar ristorante.