Regno Unito: un terzo dei cittadini cercherà di evitare l’alcol a Natale

di Luca Venturino 20 Dicembre 2022

Che sta capitando in quel d’Oltremanica? Una inaspettata e coscienziosa ondata di proibizionismo volontario? I sensi di colpa per la linea che prendono il sopravvento? Difficile dirlo – quel che è certo è che, ora come non mai, i cittadini del Regno Unito sembrano determinati a tenersi lontani dall’alcol per il giorno di Natale. Basti dare un’occhiata alla più recente ricerca sui consumatori redatta dagli analisi di Ocado, piattaforma di retail online, che ha rivelato come più di un terzo degli intervistati complessivi abbia affermato di voler rinunciare a qualsiasi tipo di bevanda alcolica per le feste (il 38%, a essere precisi; in crescita del 10% rispetto allo scorso anno).

Una tendenza sempre più affermata

Lo stesso rapporto indica un notevole aumento del volume di vendite su base annua di birra, sidro, spumante e liquori analcolici o, in alternativa, a bassa gradazione alcolica; tanto che lo stesso Ocado ha dichiarato tramite una nota stampa di aver aumentato la gamma di tali prodotti del 32% per poter pienamente soddisfare la domanda dei suoi clienti.

Insomma, le carte sono tutte sul tavolo e, a dirla tutta, qualche indizio l’avevamo già percepito da tempo. Eh sì, perché per quanto una sventagliata di dati del genere, tutti relativamente simili tra loro per aspetto e scopo, possa apparire relativamente sorprendente a un’analisi distratta e bonariamente appoggiata sugli stereotipi; quella del minore consumo di alcolici è una tendenza sempre più forte tra i sudditi di Re Carlo III.

Non siete convinti? Beh, vi riportiamo allora a una ricerca risalente a questo autunno commissionata da Lucky Saint, che ha preso in esame 500 adulti britannici di età superiore ai 18 anni e concluso che in un terzo delle visite ai pub del Regno Unito non vengono consumati alcolici. Le motivazioni, come abbiamo già accennato, sono molteplici; e spaziano da una maggiore consapevolezza degli aspetti più pericolosi del consumo di alcolici a una mera questione economica: semplicemente, con l‘inflazione che continua a stritolare il potere d’acquisto dei consumatori inglesi, il budget da dedicare all’alcol è evidentemente diminuito.

Un calo del consumo di alcolici che viene bilanciato, naturalmente, da una forte crescita della loro antitesi, le bevande analcoliche. “Non bere alcolici non significa più che non puoi goderti un bicchiere di spumante festivo o un cocktail natalizio” ha commentato a tal proposito Gary Murray, direttore commerciale di Ocado. “Quest’anno abbiamo aumentato del 32% la nostra gamma di bevande analcoliche e a basso consumo, riflettendo la domanda dei clienti di alternative innovative analcoliche”. In altre parole – le persone sono più attente alla linea, sì; ma non per questo vogliono accontentarsi dell’acqua.