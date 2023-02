René Redzepi mette (di nuovo) in palio una cena al Noma: indovinate quanto pesa il polpo

René Redzepi ha di nuovo messo in palio una cena al Noma di Kyoto: per vincere basta indovinare il peso di un polpo.

di Luca Venturino 21 Febbraio 2023

“Il Noma così come lo conosciamo è finito“, annunciavamo agli inizi di gennaio. Prima che ce lo chiediate – no, non stiamo per smentire la notizia, che all’epoca bucò – per non dire fece esplodere – la felice bolla del gastrofighettismo per approdare anche sulle testate giornalistiche generaliste. Salvo imprevedibili e francamente poco credibili colpi di scena che manco i peggio cliché hollywoodiani il tre stelle di Copenaghen chiuderà i battenti per trasformarsi in laboratorio, qualsiasi cosa significhi. Motivo in più per approfittare dell’occasione appena apparsa sul profilo di chef René Redzepi – una cena gratuita per due al Noma di Kyoto. Come fare? Semplice: basta indovinare il peso del polpo in foto!

René Redzepi e l’inaspettata passione per i contest su Instagram

I nostri lettori più attenti avranno senza ombra di dubbio notato che non si tratta della prima volta: un mesetto fa circa Redzepi decise di esibirsi in una trovata simile, mettendo due posti in palio per una cena al ristorante in quel di Kyoto. La formula era pressoché identica – indovinare il nome di un misterioso ingrediente -; ma in quell’occasione, ci duole dirlo, arrivammo in ritardo: i vincitori erano già stati individuati.

Questa volta, invece, l’occasione di portarsi a casa una cena per due evitando di dover saldare un – è doveroso dirlo – conto decisamente non alla portata di tutti è ancora perfettamente valida. A voi la scena, dunque: è ora di tirare fuori tutti i trucchetti imparati al mercato del pesce, tutte le malizie apprese nei giochi a premi delle più unte (e di conseguenza, è naturale, le più golose e le nostre preferite) sagre di paese, tutte la conoscenza ancestrale di vostra nonna che era in grado di indovinare il peso di un taglio di carne con mezzo sguardo.

“Ecco una (ultima) possibilità di ottenere un tavolo gratuito per due al Noma di Kyoto” ha scritto René Redzepi nella didascalia del post in questione. “Thomas qui tiene in mano un polpo. Il primo a indovinare il suo peso ottiene un tavolo!”.

Nei commenti, naturalmente, è già scattata la gara per indovinare il peso di questo lontano discendente di Cthulhu. Dobbiamo dire, però, che gli utenti di Instagram stanno facendo una certa fatica a individuare una forbice di risultati coerenti tra loro: i tentativi spaziano da un massimo di 52,3 chilogrammi (ma veramente? Avete mai provato ad alzare 50 chili?) a un minimo di 6. Molti altri, notando l’andazzo, tentano di tenersi nella media: c’è chi sostiene a gran voce 20 kg, chi invece è più modesto e si tiene sui 10. Uno in particolare, però, ha attirato la nostra attenzione per il suo tentativo particolarmente preciso: “10,6 kg alla temperatura del frigo“. Potete anche essere meno professionali, non temete: buona fortuna!