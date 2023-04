Rinaldini apre un nuovo locale “travel” all’aeroporto di Roma Fiumicino

Il brand Rinaldini ha deciso di aprire un nuovo locale in stile "travel" all'aeroporto di Roma Fiumicino: ecco tutte le novità

di Manuela Chimera 13 Aprile 2023

Il brand Rinaldini ha deciso di ampliarsi ulteriormente. Per questo motivo è stato appena inaugurato un nuovo locale in stile “travel” presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, grazie anche alla collaborazione con Areas – My Chef. Troverete il nuovo Rinaldini di Roma Fiumicino vicino al Nuovo Molo Imbarchi.

Rinaldini apre a Roma Fiumicino

Il nuovo locale di Rinaldini di Roma Fiumicino propone pasticceria, caffetteria, gelateria, cioccolateria e ristorazione, in modo da venire incontro alle esigenze di tutti i viaggiatori. La posizione è strategica: si trova poco prima del gate di imbarco, per cui permette di fare colazione poco prima della partenza, mangiare un gelato nelle lunghe attese dei ritardi dei voli e fare un pranzo o una cena se si è arrivati un po’ troppo in anticipo al gate.

Inoltre è anche possibile comprare dolci da viaggio o altri prodotti Rinaldini, fra cui anche i MacaRAL. Scendendo più nel dettaglio, la colazione propone cornetti all’italiana a lievitazione naturale, croissant con burro e diverse farciture (inclusa una versione vegana), pan au chocolat e pan suisse. Inoltre ci saranno anche produzioni esclusive targate Roberto Rinaldini, fra cui il Puccioso, una brioche leggera.

Altri prodotti fra cui scegliere sono le sfogliatine di ricotta e limone e il croissant con cremosa vegana al pistacchio. Anche la caffetteria propone un menu con ampia scelta, con anche caffè speciali e alternative vegan.

Fra le novità troverete:

panini gourmet, fra cui il Puccioso in versione salata con Chicken party

burger vegano di ceci e piselli

baguette con farciture diverse

Ci saranno anche pizze stirate a mano, gelati, le monoporzioni (fra cui la Venera Nera) e il settore del mignon. Presenti anche i posti a sedere: il locale ha a disposizione 22 tavoli, per un totale di circa 50 posti a sedere.

Roberto Rinaldini ha spiegato che questo store rispetta la nuova filosofia Rinaldini, quella di fondere pastry e food experience per avere un’offerta varia che soddisfi un pubblico eterogeneo, con particolare riferimento alle esigenze di chi viaggia.

Questo store va ad unirsi agli altri di Rinaldini:

Milano, Rinaldini Store in via Santa MArgherita 16

Milano, Rinaldini c/o Aeroporto di Milano Linate – Arrivi

Milano, Rinaldini c/o Rinascente Milano

Rimini, Rinaldini in piazza Francesco da Rimini 4, Piazza MAlatesta 27

Rimini, Rinaldini in viale Amerigo Vespucci 8

Roma, Rinaldini in Terrazza Roma Termini, Piazza dei Cinquecento

Rimanendo sempre a Roma e in procinto di prendere un aereo, ecco che a Roma Fiumicino, l’anno scorso Eataly aveva aperto il suo primo punto vendita in un aeroporto.