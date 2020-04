Ristoranti, bar e pizzerie: le richieste della Fipe per evitare il fallimento

Ristoranti, bar e pizzerie: per evitare il fallimento di tutte queste attività, la Fipe ha stilato una serie di richieste per il Governo. I settori della ristorazione, del turismo e dell’intrattenimento sono stati gravemente danneggiati dall’epidemia da Coronavirus e stanno subendo pesanti danni economici. Il rischio è che molte strutture non possano più riaprire.

Si parla di 30 miliardi di euro di perdite per il settore dei pubblici esercizi: 50.000 imprese potrebbero chiudere definitivamente e si potrebbero perdere 300mila posti di lavoro. In effetti molti imprenditori e titolari stanno pensando di non riaprire più l’attività in quanto le misure di sostegno per il comparto sono insufficienti e non si intravede una situazione di mercato tale da consentire una riapertura.

La nota di Fipe-Confcommercio è chiara: gli interventi messi in campo dal Governo non bastano. E questo per diversi motivi:

la liquidità non è ancora arrivata

la garanzia al 100% dello Stato per un importo massimo di 25.000 euro è una cifra molto lontana da quella necessaria alle aziende per sopperire ai costi da sostenere

eccessiva burocrazia che appesantisce ulteriormente le procedure degli ammortizzatori sociali (le imprese, pur a corto di liquidità per via della chiusura delle attivitò, sono costrette ad anticipare i pagamenti)

tasse non cancellate, ma solo rinviate

rischio di dover pagare l’occupazione del suolo pubblico pur stando chiusi

rischio di dover pagare una tassa sui rifiuti virtuali visto che rifiuti veri non sono stati prodotti

Lino Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, ha messo tutti in guardia: quando il Paese riaprirà, il rischio è di non trovare più aperti il bar sotto casa o la trattoria di quartiere. Per questo motivo Fipe ha chiesto degli aiuti più concreti per sostenere il settore produttivo: