Ristoranti: cosa cambia con il Dpcm di Agosto

E’ uscito il testo ufficiale del nuovo Dpcm di Agosto 2020 in merito alle misure di contenimento anti diffusione Coronavirus. Per quanto riguarda i ristoranti e il settore della ristorazione in generale, rimangono in vigore le norme relative al distanziamento e alla protezione che vanno applicate in realtà in tutti gli ambiti lavorativi e non:

obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico (inclusi i mezzi di trasporto) obbligo di proteggere le vie aeree in qualsiasi occasione non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Parlando nello specifico delle attività dei servizi di ristorazione, fra cui ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie, è consentita l’apertura a patto che Regioni e Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di tali attività con l’andamento della situazione epidemiologica locale. Inoltre Regioni e Province autonome devono fornire indicazioni in merito ai protocolli e alle linee guida da usare in modo da ridurre il rischio di contagio.

Vengono consentite le attività delle mense e del catering continuativo, ma rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Rimane anche consentita la consegna a domicilio rispettando le norme igienico-sanitarie previste, così come è confermata la ristorazione con asporto, sempre rispettando la distanza di sicurezza.

Idem dicasi per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e aeroporti: possono rimanere aperti, ma mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale. Sempre rispettando le norme igienico-sanitarie, sono confermate anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare e delle relative filiere.

Distanziamento e misure igienico-sanitarie sono previste anche per gli stabilimenti balneari con attività di somministrazione di cibi e bevande che devono seguire le specifiche prescrizioni del settore della ristorazione.

Negli allegati del Dpcm, poi, sono presenti le schede tecniche dedicate a singoli settori di attività. Riassumiamo qui quanto previsto per il settore della ristorazione. Queste indicazioni si applicano a ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quindi ristoranti, pizzerie, bar, pub, trattorie, self-service, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, anche quando situate nei centri commerciali, dentro gli stabilimenti balneari o all’interno di attività ricettive. Inoltre tali regole si applicano anche al catering: