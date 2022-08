Ristorazione, ottima crescita dei consumi nel mese di luglio: +9,7%

di Luca Venturino 30 Agosto 2022

La ristorazione torna a correre: stando ai dati redatti dall’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi elaborato da Confimprese-EY, infatti, il mese di luglio ha messo a segno una crescita “particolarmente positiva” del 9,7% su base annua. La speranza, considerando le difficoltà all’orizzonte determinate dal caro bollette, è quella di continuare su questa scia raggiungendo, perché no, anche una crescita in doppia cifra, allontanando almeno per qualche tempo le preoccupazioni legate ai rincari di gas ed elettricità o alla riduzione del potere di acquisto dei consumatori.

L’intero settore, in altre parole, comincia a raccogliere i frutti del lavoro degli ultimi mesi dopo un inizio di anno piuttosto sottotono, macchiato dagli strascichi del periodo pandemico che hanno determinato difficoltà talvolta insuperabili. L’Osservatorio Confimprese-EY incorona pertanto la ristorazione come settore “principe” dell’ambito merceologici grazie alla sua forte ripresa, ma allo stesso tempo segnala una forte sofferenza nel contesto del retail scollegato dal cibo (-4,6%). Considerando un contesto più generale, inoltre, l’Osservatorio mostra un totale mercato in crescita del 5,1% su base annua; con il Nord-ovest che consolida i consumi a +7,3% rispetto a luglio 2021, seguito dal Nord-est a +3,3%: il Centro chiude a +7,9% rispetto a luglio 2021, mentre al Sud i consumi si fermano a +0,9%.

“L’andamento dei consumi di luglio 2022 rispetto allo stesso mese del 2021 segnala una ripresa particolare soprattutto nella ristorazione e nell’abbigliamento” ha commentato a tal proposito Paolo Lobetti Bodoni, EY consulting market leader in Italia. “Nei mesi estivi gli italiani tornano a consumare secondo le abitudini pre-pandemia e dedicano parte del proprio paniere di spesa al proprio tempo libero e alle attività fuori casa”.