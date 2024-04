Rivoire apre un secondo locale a Milano, in Piazza Oberdan

Dopo l'apertura a Brera Rivoire inaugura il suo secondo capitolo meneghino, in Piazza Oberdan: diamoci un'occhiata.

Tutto secondo i piani – una prima incursione meneghina, dovutamente incastonata nel cuore di Brera; e ora il secondo capitolo affacciato su Piazza Oberdan. I nostri lettori più attenti ricorderanno che, quando si parla di Rivoire a Milano, non c’è due senza tre: la storica insegna fiorentina aveva di fatto annunciato l’apertura di tre nuove sedi nel capoluogo lombardo poco più di un anno fa, in quello che poteva essere letto come un primo deciso tentativo di esportare il marchio della elegante caffetteria di Piazza della Signoria.

Tentativo che, è giusto notarlo, è sì da intendersi come svolta, ma anche come continuazione di quella linea tematica che ha contribuito ad alimentare la grandezza storica del marchio nell’ultimo secolo e mezzo. Il secondo capitolo meneghino di Rivoire, dicevamo, è pronto al taglio del nastro: diamo un’occhiata ai dettagli.

Rivoire in Piazza Oberdan: ambiente e offerta

Nella sua strategia di esportazione del marchio Rivoire si è trovato a obbedire alla saggia legge del “squadra che vince non si cambia”: le pareti saranno decorate da immagini rinascimentali, oggetti di antiquariato, dettagli atti a trasmettere quella stessa eleganza che, come abbiamo anticipato solo qualche riga fa, ha definito e alimentato la notorietà del marchio.

Rivoire in Piazza Oberdan si sviluppa su di una superficie di centoventi metri quadrati con tanto di dehors e allettante esposizione di delizie a base di cioccolato (da acquistare per portare a casa ma anche più comodamente ordinabili dal portale online), abbondanza di arredi in legno pregiato (uno dei marchi di fabbrica del locale di Firenze, bancone ovviamente compreso), antichi lampadari e poi decise pennellate di onice rosa, colore “di bandiera” del brand.

La linea di Rivoire in terra meneghina, in altre parole, è quella di un nuovo familiare, di una più fresca declinazione delle radici altrimenti tradizionali – e questa particolare filosofia, è bene notarlo, va a caratterizzare anche l’offerta, che di fatto ricalca con una certa precisione quella già proposta in Piazza della Signoria.

Il che, per scendere un poco di più nei dettagli, significa naturalmente pasticceria e cioccolateria ma anche e soprattutto mixologia, con una offerta che spazia dai cosiddetti classici senza tempo fino alle miscele più innovative e che viene puntualmente accompagnata da una selezione di finger food. Il menu dei pasti, invece, è stato calibrato sull’idea di restituire quanto possibile l’evoluzione della cucina italiana, dovutamente rapportata secondo un tocco più moderno e internazionale. Rivoire in Piazza Oberdan è aperto tutti i giorni – dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 a mezzanotte; il sabato dalle otto e trenta all’una e la domenica dalle 8 e 30 a mezzanotte.