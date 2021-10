Roadhouse apre il suo 200esimo ristorante in Italia a Fiorano Modenese

di Manuela 25 Ottobre 2021

Ci siamo: Roadhouse ha superato un traguardo importante. La nota catena, infatti, ha aperto il suo 200esimo Roadhouse Restaurant a Fiorano Modenese, provincia di Modena, in Emilia-Romagna. Il primo ristorante, invece, era stato aperto a Legnano nel 2001.

Il nuovo locale sorge in via Giardini in località Ubersetto: l’inaugurazione del 200esimo ristorante di Roadhouse in Italia si va a sommare ai festeggiamenti dei 20 anni di attività della catena di casual dining facente parte del Gruppo Cremonini.

Da quel primo locale di Legnano nel 2001, la catena si è espansa in altre 15 regioni italiane. Da poco ha aperto il suo primo ristorante in Umbria, seguito dalle new entry in Campania e Puglia.

Attualmente nel settore della ristorazione casual dining Roadhouse è presente con diverse formule:

Roadhouse Restaurant: quello di Fiorano Modenese è il 167esimo locale appartenente a questa categoria

Calavera Restaurant: questo format si ispira alla cucina messicana. Nato nel 2017, attualmente conta 14 ristoranti

Billy Tacos: sono locali di street food ispirati alla cucina messicana. Per ora si contano 17 ristoranti

Smokery: locale dedicato alla carne affumicata Low&Slow

Nicolas Bigard, AD di Roadhouse, ha spiegato che la nascita della catena di ristorazione Roadhouse è dovuta alla lungimiranza della famiglia Cremonini che, nel corso degli anni, ha sempre accompagnato lo sviluppo dell’azienda sostenendola con i suoi investimenti.

Originariamente tutto era partito col format dei ristoranti di carne alla griglia, ma poi la catena si è ampliata anche con altri brand. L’apertura di questo 200esimo ristorante non è un punto di arrivo: nel corso del 2022 è prevista, infatti, l’apertura di altri 10-15 ristoranti in diverse regioni.