Robert Pattinson ha svelato di aver provato la dieta delle patate bollite

di Manuela Chimera 22 Gennaio 2023

Cosa mai starà guardando in maniera così sognante Robert Pattinson? Non di sicuro un piatto di patate lesse visto che ha svelato che, una volta, come detox, ha provato la dieta delle patate bollite, ma è durata solo due settimane. Dobbiamo credergli? Il dubbio è lecito perché, a quanto pare, l’ultimo Batman in carica, si diverte spesso a prendere in giro i giornalisti, rifilandogli bugie ed esagerazioni.

Robert Pattinson e le patate bollite

Durante un’intervista rilascia alla rivista ES, Robert Pattinson ha criticato il modello di Hollywood che spinge gli attori a conteggiare in maniera ossessiva le calorie. Pattison ha spiegato che è facile cadere in uno schema del genere, anche quando vuoi solo controllare l’apporto di calorie: è molto coinvolgente e non ti rendi conto di quanto sia insidiosa questa pratica fino a quando non è troppo tardi.

Pattinson ha poi ammesso che non ha mai dovuto lottare con la propria immagine corporea, solo che, anche lui, come molte altre persone, si è fatto prendere la mano da questa o quella moda. Ed è qui che ha ricordato di quando ha voluto provare una dieta detox mangiando per due settimane solo patate bollite condite con sale rosa dell’Himalaya.

Pattinson rammenta che, ovviamente, ha perso peso e si è depurato, però non ha retto per più di due settimane. Non è dato sapere se l’attore di Harry Potter, Twilight e Batman (solo per citare i titoli più mainstream dove è apparso), abbia detto il vero: si diverte proprio a prendere in giro i giornalisti, come quando ha dichiarato di aver annoiato a morte una stalker fino a quando lei ha smesso di tormentarlo, di aver visto morire un clown e che la sua serie preferita è Cop. Le prime due pare che siano bugie, l’ultima non si sa.

Lo stesso attore ha ammesso una volta con Willem Dafoe che quando viene intervistato, salta fuori un piccolo folletto dispettoso che lo spinge a dire cose scioccanti. In fin dei conti, è lì solo per pochi minuti e lui si diverte a dire cose terribili. Un po’ meno si diverte il suo addetto stampa.

Quindi Pattinson avrà davvero mangiato solo patate lesse per due settimane? Non è dato saperlo. Tuttavia ha poi parlato di un’altra dieta: una volta ha tentato con la dieta keto in quanto si immaginava di fover mangiare per tutto il tempo solo taglieri di salumi e formaggi. Un sogno, fino a quando ha realizzato che non poteva bere birra, motivo per cui ha abbandonato subito quella dieta.