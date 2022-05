Rod Stewart pizzicato a spillare birra in un bar di Glasgow

Rod Stewart è stato fotografato mentre si improvvisava barman e spillava birra in un pub di Glasgow.

di Manuela 3 Maggio 2022

Cosa ci fa Rod Stewart in un pub di Glasgow? Beh, si improvvisa barman e si mette allegramente a spillare birra per i clienti abituali. O quasi.

Il pub in questione è il Dirty Duchess in Argyle Street. Il fatto è che il cantante è un supertifoso dei Celtic. Avvistato domenica pomeriggio durante la partita a Parkhead (a proposito, i Celtic hanno pareggiato 1-1 con i Rangers nel derby dell’Old Firm), ecco che poi si è recato al pub insieme ai figlia Alastair e Aiden, accompagnato anche dal cantautore John McLaughlin.

Qui Stewart si è appoggiato amichevolmente agli spillatori e si è messo a chiacchierare con i clienti, accanto a delle pinte appena versate. Il pub ha così immortalato il momento, scattando una foto e postandola sui social. Nella didascalia si legge: “Stasera è fantastico avere come barista di riserva Rod “The mod” Stewart”.

In realtà al cantante la città piace in maniera particolare. Lo scorso 26 aprile era stato avvistato anche al pub irlandese Murphy’s in Bell Street.

Comunque sia, se vi trovate in un pub nel Regno Unito, fate sempre attenzione agli avventori: a volte capita di imbattersi in Rod Stewart, a volte Ed Sheeran che si mette a cantare insieme ai clienti, a volte ci trovi il principe Carlo e Camilla che festeggiano, a volte anche il principe William.