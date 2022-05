Salame cacciatore di Villani: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 16 Maggio 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alla Farina per polenta di Molino Riva: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salame cacciatore di Villani a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è di un paio di giorni fa, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 maggio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salame Cacciatore, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 68 L. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il nome del produttore è Villani spa, con sede dello stabilimento in via Zanasi 24 a Castelnuovo Rangone (MO).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 240222 – 26/01/22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 luglio 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 170 grammi/sfuso (il lotto del cartone è 1326212).

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico che rende il prodotto potenzialmente non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare, cioè la possibile presenza di Salmonella e Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze viene sottolineato che il prodotto con il numero di lotto sopra indicato non deve assolutamente essere consumato.