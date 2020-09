Salmone Norvegese Affumicato – Unes: richiamo per rischio microbiologico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov. Anzi, due richiami, ma dello stesso prodotto, solo pezzature diverse. Dopo il richiamo di Basko, adesso è stato ritirato dal commercio un lotto del Salmone Norvegese Affumicato a marchio Unes a causa di un rischio microbiologico. Gli avvisi di richiamo riportano entrambi la data del 9 settembre 2020, anche se sul sito sono stati pubblicati rispettivamente l’11 settembre 2020 e il 14 settembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Salmone Norvegese Affumicato, il marchio del prodotto è Unes e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Unes Maxi S.P.S. in viale dell’Industria snc a Vimodrone (MI). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT D6Z3T CE, mentre il nome del produttore è Sicily Food srl con sede dello stabilimento in via Miniera Mintini snc ad Aragona (AG).

Il numero di lotto ritirato dal commercio è SA75-22620 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 settembre 2020 e unità di vendita sia da 50 grammi che da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Per questa ragione i consumatori sono pregati, nel caso avessero ancora in casa il prodotto, di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita di acquisto (per ulteriori informazioni è possibile contattare l’email qualita@sicilyfood.it). Nell’avviso viene anche precisato che il richiamo si riferisce al solo lotto sopra indicato.