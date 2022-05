Salt Bae aprirà un secondo ristorante Nusr et a New York

Salt Bae ha deciso di aprire un secondo ristorante a New York: pronti per un'altra steakhouse Nusr Et? Ecco dove aprirà.

di Manuela 6 Maggio 2022

Fra una polemica e l’altra (dalla denuncia per aver minacciato di morte un cameriere, alla causa inerente le spese di servizio intese come mance), ecco che Salt Bae trova anche il tempo di aprire un secondo ristorante a New York. Esatto, proprio così: una seconda steakhouse Nusr Et sta per arrivare nella Grande Mela.

Il locale aprirà i battenti sabato 7 maggio nel Meatpacking District, vicino alla Reserve Roastery da poco sindacata di Starbucks, accanto alla Ninth Avenue.

Anche questa seconda steakhouse di Gökçe a New York, esattamente come la prima, promette di essere una “festa della carne spettacolare”, con il consueto carrè di agnello avvolto in una lamina d’oro commestibile, bistecche Tomahawk e cheeseburger con cipolle caramellate e patatine fritte.

Ci sarà, però, una novità in questo secondo locale: sarà presente al suo interno anche una vera e propria macelleria, con tagli di carne disponibili per l’asporto (che in caso di nuove restrizioni da pandemia torna sempre utile). Il ristorante del Meatpacking District, poi, sarà leggermente più grande rispetto all’avamposto di Midtown, quello vicino alla Sixth Avenue: avrà 160 posti distribuiti su 600 metri quadrati e rotti.

Nonostante si parlasse di una possibile apertura a Dallas, questa è la prima nuova apertura del gruppo da quanto la steakhouse di Salt Bae è atterrata a Union Square nel febbraio 2020, quando aveva pubblicizzato (sempre fra qualche polemica) degli hamburger vegetariani gratuiti per le donne. Al momento Salt Bae ha più di 20 sedi in tutto il mondo: questa seconda di New York va ad unirsi a quelle di Boston, Miami e Las Vegas.