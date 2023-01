Salt Bae distratto dagli AirPods mentre taglia la carne al tavolo: cliente protesta

Non c'è pace per Salt Bae: sui social un cliente ha protestato perché lo chef si è distratto parlando con gli AirPods mentre tagliava la carne al tavolo.

di Manuela Chimera 4 Gennaio 2023

Questo è proprio un periodo no per Salt Bae. Dopo le polemiche in merito alla sua invasione di campo durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali in Qatar (evento che avrà ancora delle conseguenze visto che è stata avviata un’indagine e che Salt Bae è già stato diffidato dal presentarsi alle finali della US Open Cup 2023), ecco che adesso un cliente sui social ha protestato perché Salt Bae era distratto dagli AirPods mentre tagliava la carne al tavolo.

Salt Bae, stai più concentrato quando tagli la carne al tavolo!

Il problema è che il cliente in questione aveva pagato 600 dollari affinché Salt Bae tagliasse “di pirsona pirsonalmente” la carne al suo tavolo, mettendo in scena il suo solito show. Solo che questa volta la distrazione dello chef non è passata inosservata e ora il cliente si sta sfogando sui social.

Tramite un video pubblicato su TikTok, il cliente in questione ha parlato di un atteggiamento “irrispettoso” di Salt Bae e anche di uno staff scortese. Il cliente aveva pagato 600 dollari per lo show di Salt Bae al tavolo. Solitamente lo chef arriva, taglia la carne facendo tutte le sue mossette e smorfiette, la sala con la sua mossa special e poi imbocca il cliente in questione offrendogli la carne direttamente col coltello.

Solo che questa volta Salt Bae si è presentato al tavolo e mentre faceva tutti i gesti di rito, parlava al telefono con gli AirPods con qualcun altro. Il ragazzo che ha girato il video non ha gradito molto la cosa e ha accusato Salt Bae di essersi fatto pagare 600 dollari per venire al tavolo a tagliare la carne, distranedosi però per tutto il tempo con qualcuno tramite gli AirPods.

Al che il ragazzo ha parlato di un atteggiamento “super irrispettoso” e ha spiegato che non raccomanda per niente il suo ristorante: è uno spreco di soldi, condito anche da uno staff scortese.

Il punto qui non è spendere 600 dollari per uno show del genere, ognuno spende i suoi soldi come gli pare e piace. È che se ti fai pagare così tanto per fare un teatrino del genere, il minimo che puoi fare è dare tutta la tua attenzione al cliente (anche perché visto lo scandalo in Qatar, in questo periodo i clienti non gli perdonano nulla). Possibile che quella telefonata non potesse aspettare qualche minuto? Che fosse la FIFA che chiamava per parlargli dell’esito delle indagini?