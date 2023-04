Salt Bae: lo sconto del 30% agli studenti per il web è una presa in giro

Il web ha considerato una presa in giro lo sconto del 30% applicato da Salt Bae agli studenti per promuovere l'istruzione: su una bistecca da 1.000 sterline tale sconto fa ridere

di Manuela Chimera 12 Aprile 2023

Il gesto magnanimo di Salt Bae non è piaciuto per niente al popolo del web. In un tentativo (alquanto maldestro, a dire il vero) di promuovere l’istruzione, ecco che lo chef famoso per le sue spruzzate di sale ammiccante e le bistecche avvolte in foglia d’oro, ha deciso di offrire uno sconto del 30% agli studenti che andavano a mangiare nel suo ristorante Nsr-Et di Boston. Che carino, peccato solo che, anche con lo sconto del 30%, il 99% degli studenti non si possa comunque permettere una bistecca nel suo locale.

Salt Bae e lo sconto alle bistecche degli studenti

Se c’è una categoria perennemente squattrinata, è quella degli studenti. Come abbia potuto pensare Salt Bae che, anche con lo sconto del 30%, uno studente potesse permettersi una cena nel suo ristorante pagando una bistecca non 1.500 sterline, ma 1.00 sterline o giù di lì, è inspiegabile.

Ok, si potrebbe obiettare che gli studenti in questione potrebbero ordinare i tagli più economici della sua carne d’oro. Ma anche un taglio da 650 sterline è probabilmente sempre troppo per uno studente.

Salt Bae (reduce dalla pessima figura fatta durante i Mondiali in Qatar) ha pensato bene di postare su Instagram una foto dove posava davanti alla Harvard Business School. Qui ha colto l’occasione per pubblicizzare la sua offerta. Queste le sue parole: “Non ho potuto andare a scuola, ma l’istruzione è molto preziosa. Per questo sconto del 30% a tutti gli studenti nel ristorante Boston Nusr Et”.

Il risultato di tale offerta promozionale, da non perdere assolutamente, è stato scontato. Gli utenti dei social media si sono arrabbiati tantissimo con il macellaio e chef di origine turca, facendogli notare che, anche con lo sconto, solamente gli studenti più ricchi potevano permettersi di mangiare nei suoi ristoranti.

Qualcuno ha sottolineato che, forse, avrebbe fatto meglio a investire tali soldi in una borsa di studio da destinare agli studenti, mentre qualcun altro gli ha proposto di sovvenzionare un servizio di pasti gratuiti per gli studenti più squattrinati.

Altri gli hanno fatto notare che, probabilmente, se potevi permetterti di andare ad Harvard, potevi anche affrontare la bistecca d’oro a pieno prezzo. E ancora: un altro commento ha ribadito come i normali studenti non possano permettersi in alcun modo di andare in ristoranti di tali livello, ma ci possono andare solamente dopo aver finito l’università (ehm, forse neanche allora). E giustamente qualcuno si è chiesto se Salt Bae stesse davvero promuovendo l’istruzione e non solo le sue bistecche.

Questo il post di Salt Bae su Instagram: