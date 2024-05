Sammontana lancia la Coppa d’Oro al Cioccolato di Modica IGP

La gamma dei gelati Sammontana si arricchisce con un nuovo gusto: la Coppa d’Oro sarà disponibile anche al Cioccolato di Modica IGP. L’iconica coppetta che ci fa compagnia da generazioni (esiste dagli anni Sessanta) manterrà la propria classicità con gelato al gusto vaniglia, panna fresca e meringhe, ma in più avrà una variegatura al cioccolato e la croccantezza delle pepite di Cioccolato di Modica.

Questa nuova Coppa d’Oro sarà come sempre disponibile nei bar e presso i rivenditori autorizzati nel formato monoporzione, nonché nei supermercati con la confezione da quattro pezzi.

Coppa d’Oro e il Cioccolato di Modica

Sammontana propone da sempre collaborazioni e sinergie con i grandi brand italiani, Cioccolato di Modica IGP è l’ultimo di una lunga serie. Solamente la Coppa d’Oro è proposta da anni nei gusti Amarena Fabbri e Caffè Segafredo, non ci stupiamo quindi che abbia scelto un cioccolato iconico per la nuova versione del prodotto. Il Cioccolato di Modica, tuttavia, non è l’unico presente nel ventaglio delle offerte: le coppette erano già state proposte con cioccolato Domori, in una versione pressoché identica a quella descritta in apertura (gelato alla vaniglia, meringhe, variegatura al cioccolato – in una confezione che varia solo per dettagli). A sostituire le gocce di cioccolato Domori, nella novità ci sono frammenti di Cioccolato di Modica IGP.

La riscoperta del Cioccolato di Modica IGP

Per l’azienda toscana, tra i leader dei gelati per la GDO, era già un esperimento riuscito: nel 2021 lanciò infatti il cono Cinquestelle con Cioccolato di Modica IGP. Alla presentazione, il sindaco di Modica Ignazio Abbate parlò di materia prima fornita – per i coni – dall’azienda Di Bartolo, associata al Consorzio, e si disse orgoglioso di tale collaborazione: “prodotti oltre 4 milioni di gelati a settimana“.

Il Cioccolato di Modica è sicuramente una scelta di tendenza, anche per avvalorare l’IGP ottenuto solamente da pochi anni: dal 2018, e non senza pareri contrari. Il conferimento di Indicazione geografica Protetta ottenuto dalla Comunità Europea ha infatti scosso artigiani e non solo, che hanno visto messa a rischio l’autenticità del prodotto originale.