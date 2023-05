San Domenico di Imola: la cena per l’alluvione va sold out in quattro ore

Al San Domenico di Imola la cena di beneficenza organizzata per sostenere le vittime dell'alluvione in Romagna è andata sold out in sole quattro ore

di Manuela Chimera 19 Maggio 2023

A seguito dell’alluvione in Romagna, ecco che il ristorante San Domenico di Imola ha deciso di organizzare una cena di beneficenza per sostenere le popolazioni e i territori vittime dell’alluvione. E la cena di beneficenza è andata sold out in sole quattro ore.

San Domenico di Imola: la cena di beneficenza in sostegno degli alluvionati

A dare l’annuncio sui social è stato Max Mascia. Dopo l’alluvione violenta che ha colpito la Romagna (e le Marche), ecco che il Gran Premio di Imola è stato annullato. Stessa cosa è successa anche per la tradizionale cena di Gala che, solitamente, ha come ospiti piloti, imprenditori e vip vari (questo anche perché la viabilità del territorio è tutta bloccata, difficile e a volte impossibile raggiungere determinate località causa frane e l’allagamento dell’autostrada A14).

Così Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola ha deciso di organizzare una cena di beneficenza. Anzi: due cene di beneficenza, perché l’evento si terrà sia venerdì 19 maggio che sabato 20 maggio.

Il ristorante ha voluto rimanere così vicino alla propria terra, portando aiuti sfruttando il suo punto di forza: la cucina. Max Mascia ha organizzato due vere e proprie serate di beneficenza, a un prezzo speciale. In tal modo il 50% del ricavato potrà essere devoluto a sostegno delle iniziative nate in questi giorni per aiutare proprio le persone vittime dell’alluvione.

Max Mascia ha spiegato che ha deciso di aiutare facendo quello che sa fare: si metterà in cucina insieme ai ragazzi del suo team e lavoreranno tutti insieme per raggiungere un obiettivo unico. In tale ottica, ha ideato appositamente un menu semplice, generoso e tradizionale che ricorda la loro terra e la loro gente, i loro amici in pratica.

Questo il menu della cena di beneficenza organizzata dal ristorante San Domenico di Imola:

Divertimenti

Gamberi avvolti nel guanciale, con insalata di asparagi e gel di scalogno

Uovo in Raviolo

Tortellini con crema di piselli e prosciutto di Parma Zuarina (24 mesi)

Controfiletto di vitello arrostito, crema di zucchine e menta, caviale di melanzane e salsa al tartufo nero

Bavarese di mandorle e fragole con biscotto croccante

Acqua, degustazione vino e caffè

La prenotazione per questa cena era obbligatoria, mentre il costo era di 100 euro a persona. Ah, la cena di beneficenza è andata sold out nel giro di sole quattro ore.

Questo il post su Facebook dove il ristorante San Domenico di Imola ha annunciato la cena di beneficenza: