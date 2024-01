“Save the Panettone”: come funzionano le surprise bag natalizie di Too Good To Go

Too Good To Go lancia le surprise bag natalizie "Save the Panettone" per evitare gli sprechi dopo le vacanze di Natale

Impavidi fautori del panettone, del pandoro e di tutti gli altri tipici dolci natalizi: se ancora non ne avete abbastanza, se per voi il concetto di “rimettersi in forma dopo le abbuffate natalizie” è qualcosa di inconcepibile, ecco che il progetto “Save the Panettone” di Too Goood to Go, con annesse surprise bag natalizie, è quello che fa per voi.

Come funziona “Save the Panettone” di Too Good To Go?

Se bazzicate da un po’ su questi lidi, ormai dovreste conoscere tutti l’app Too Good To Go, quella nata per contrastare gli sprechi alimentari. Ebbene, “Save the Panettone” è il suo progetto natalizio.

Considerando che 6 italiani su 10, durante le festività natalizie, hanno ammesso di aver comprato più cibo del necessario, con il 37% che poi ne getta via più di un quarto, ecco che tale iniziativa serve proprio a ridurre gli sprechi alimentari in un periodo dell’anno in cui il problema è particolarmente evidente.

In pratica sull’app troverete le Surprise Bags Save The Panettone: neanche a dirlo, conterranno dolci tipici del periodo natalizio (non solo panettoni e pandori, ma anche dolci tradizionali invenduti come cioccolatini, salatini e prodotti da gastronomia, ma ancora perfettamente commestibili ed entro i termini di scadenza). Queste speciali bag saranno disponibili fino al 28 gennaio.

Più di 600 negozi hanno aderito al progetto, il che vuol dire che potrete sbizzarrirvi a continuare a mangiare panettone e pandoro fino ad esaurimento scorte.

Mirco Cerisola di Too Good To Go Italia ha spiegato che l’idea alla base di questa iniziativa è quella di spingere le persone a un consumo più attento, evitando così gli sprechi alimentari. Inoltre in tal modo potranno anche aiutare negozianti e consumatori a recuperare quei prodotti tipici delle festività natalizie che rischiano di essere buttati via anche quando sono perfettamente edibili.

Se siete fra coloro che dopo Natale vanno alla ricerca nei supermercati di panettoni e pandori a prezzi scontati per poterli mangiare fino a Pasqua, ecco che vi si apre una nuova opportunità. In tal modo potrete continuare a trangugiare i vostri dolci preferiti, risparmierete e sarete anche un pochino più sostenibili.

Per l’occasione, poi, Too Good To Go ha raccolta anche una serie di ricette per poter gustare gli avanzi di Natale e Capodanno in modo creativo e alternativo.

Ovviamente aspettatevi ricette con un certo impatto calorico: si parla di lotta contro gli sprechi alimentari a base di panettoni e pandori, non di lotta contro le calorie in eccesso. Il che spiega, forse, perché fra le ricette proposte da Too Good To Go per riciclare gli avanzi di Natale spuntino fuori le cassatine di panettone, con tanto di ricotta e cioccolato da unire al panettone e i cioccolatini di pandoro, ovviamente con pandoro, marmellata, liquore e crema di nocciole.