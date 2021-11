Pizza con oro a 23 carati, ma è per sfottere la bistecca di Salt Bae

di Dissapore 9 Novembre 2021

Oro sulla pizza: ma per sfottò. Una nota pizzeria di Glasgow ha messo nel menu, in edizione limitata solo per lo scorso weekend, una pizza con foglie d’oro a 23 carati, alla modica cifra di 6,30 sterline. Il prezzo non è casuale, ed evidenzia la natura parodistica di tutta l’operazione: il bersaglio è la famigerata bistecca di Salt Bae, completamente ricoperta di oro alimentare e in vendita a 630 euro. “Portiamo lusso al popolo”, scrive la pizzeria Nonna Said su Instagram, mettendo la Gold Digger a un prezzo che è l’1% della Giant Tomahawk Steak.

Salt Bae, ovvero il cuoco turco Nusret Gökçe, che è diventato famoso sui social per i gesti spettacolari tra cui quello di salare la carne, e che da lì ha costruito una fama aprendo locali in tutto il mondo, è noto per le sue tamarrate, tra cui la bistecca coperta d’oro e altre sparate. E non è la prima volta che si attira le prese in giro dei colleghi: un altro ristorante aveva fatto la versione economica della gold bistecca. Nonna Said ha aperto a maggio nella città scozzese, e con la sua pizza “in stile napoletano” ha riscosso subito un grande successo. A vederle in foto non sembrano neanche male, e le foglie di basilico attirano sicuramente più di quelle d’oro.