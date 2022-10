Semi di Cumino Jeera Whole di Ali Baba: richiamo per rischio chimico

di Manuela 25 Ottobre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Gallette di riso giganti di Carrefour Bio: sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti dei Semi di Cumino Jeera Whole di Ali Baba a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 25 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 21 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Jeera Whole – Semi di Cumino, mentre il marchio del prodotto è Ali Baba e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fresh Tropical by Jawad srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Ali Baba, mentre la sede dello stabilimento di produzione è in India.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L 30/06/2024, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione quello del 30 giugno 2024

L 01/07/2024, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione quello del 1 luglio 2024

In entrambi i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di pesticidi oltre i limiti consentiti dalla legge. L’avviso di richiamo non specifica di quale tipo di pesticidi si tratti. Nelle avvertenze, i consumatori sono pregati di riportare in dietro i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione presso il negoziante (ovviamente non vanno consumati).