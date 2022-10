Semi di sesamo di Viviverde Bio Coop: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 7 Ottobre 2022

Ancora un richiamo sul sito della Coop dopo quello relativo al Fagottino marchio Coop: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Semi di sesamo di Viviverde Bio Coop a causa di un rischio microbiologico. Sul sito l’avviso di richiamo vero e proprio è stato pubblicato fra ieri e oggi.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Semi di sesamo Viviverde Bio Coop BS G 250, mentre il marchio del prodotto è Viviverde Bio Coop.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L138/22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione di maggio 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 250 grammi. L’avviso di richiamo specifica che questo lotto è stato messo in vendita solamente in alcuni punti vendita del paese.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè questo lotto potrebbe contenere della Salmonella. Per questo motivo Coop invita i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione a non utilizzarlo e a restituirlo presso il punto vendita di acquisto in modo da poter procedere con il rimborso.

Nell’avviso di richiamo, poi, Coop specifica di aver già provveduto al ritiro dagli scaffali in via precauzionale del lotto sopra indicato.