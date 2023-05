Sfera Ebbasta, Guè e Anna Pepe lanciano i cereali Cookies & Cream insieme a Yummer’s

di Manuela Chimera 18 Maggio 2023

Yummer’s ha deciso di lanciare i nuovi cereali in limited edition Cookies & Cream insieme al trio di rapper Sfera Ebbasta, Guè e Anna Pepe. Il nome dei cereali, ovviamente, è quello della canzone due volte Disco di Platino realizzata proprio dai tre cantanti.

Di cosa sanno i nuovi cereali di Sfera Ebbasta, Guè e Anna Pepe?

Yummer’s è una start-up abbastanza recente (è nata nel 2021 grazie a Niccolò Bertè e Daniel Ferreri) che propone cereali con gusti e aspetto che ricordano un po’ l’“american style”. Da qui ecco spiegato perché questi cereali spesso propongano collaborazioni con diversi artisti.

Così, per questa seconda limited edition, Yummer’s ha scelto di collaborare con i tre rapper Sfera Ebbasta (che ricordiamo è presente nel panorama della ristorazione italiana con il fast food salutare Healthy Color, aperto a Roma, Trento, Napoli e Parma), Guè e Anna Pepe, creando dei cereali da colazione che portano il nome della loro canzone.

I primi due gusti proposti dalla start-up sono stati quelli al Marshmallow e ai Peanut Butter. Niccolò Bertè ha spiegato che avevano notato come molti dei ragazzi che avevano acquistato tali gusti, avevano condiviso sui social le foto dei loro cereali mettendo come sottofondo proprio la canzone Cookies N’ Cream.

Da qui è nata dunque l’idea di realizzare un nuovo gusto proprio a tema Cookies & Cream, con un packaging che coinvolgesse Sfera Ebbasta, Guè e Anna Pepe. Ovviamente i tre rapper hanno dato il loro ok a tale progetto e hanno così collaborato al lancio del nuovo prodotto.

Ovviamente tale prodotto è stato studiato per essere adatto ai Millenials e alla Gen Z. E questo non solo per quanto riguarda il sapore e la forma di questi cereali, ma anche per quanto riguarda il valore dei “drop”. Si tratta infatti di prodotti che nascono con l’intenzione di essere esclusivi e collezionabili, il che spiega perché tali novità siano sempre in limited edition.

Se volete provare i nuovi cereali Cookies & Cream, li troverete in vendita in esclusiva da MD, grazie anche al supporto di Ortofrutticola srl. Anna Campanile, direttrice marketing e comunicazione MD S.p.A., ha spiegato che i primi due gusti sono stati un grande successo. Adesso, tramite questa operazione, complice anche una pianificazione online e offline, hanno suscitato l’attenzione anche di coloro che non sono il target immediato del prodotto. La speranza è che, in questo modo, vengano coinvolti nell’acquisto anche coloro che possono poi influenzare il target bersaglio vero del prodotto.