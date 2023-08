Si lava le mani con un pezzo di formaggio al posto della saponetta: lo scopre dopo settimane

La storia di questa donna è diventata virale: come fai a non accorgerti che ti stai lavando le mani con del formaggio e non con una saponetta?

di Manuela Chimera 24 Agosto 2023

Lei si chiama Miley, è una casalinga di Vancouver, Washington, negli Stati Uniti e ha raccontato la sua storia su Reddit. In pratica la donna si è lavata le mani per settimane con quella che credeva essere una saponetta, ma che in realtà era un pezzo di formaggio. Ora, come fai a non accorgerti che quella non è una saponetta, bensì un formaggio? Molto probabilmente la risposta sta nel tipo di formaggio. Perché se era un pezzo di fontina o di gorgonzola, sì che si accorgeva subito della differenza.

Formaggio al posto della saponetta per lavarsi le mani?

Va bene la disattenzione, ma qui si esagera. Soprattutto perché Miley ha confessato di essere una maniaca dell’ordine o della pulizia, dunque una persona attenta a queste cose. E in effetti anche lei non riesce a capire come non si sia accorta prima della cosa.

In pratica, da qualche settimana, si stava lavando le mani con una saponetta posata sopra il lavandino del bagno. Effettivamente aveva notato che quella saponetta stranamente non produceva schiuma, ma l’aveva imputato al fatto che magari era una saponetta priva di agenti schiumogeni, di quelle naturali che fanno poca schiuma.

Così, pensando semplicemente di aver sbagliato a comprare nel supermercato una saponetta differente dalle solite, ha continuato a lavarsi le mani. Dopo qualche settimana, però, le è venuto un tremendo dubbio: nonostante passassero i giorni e la usasse ripetutamente, stranamente quella saponetta non diminuiva di dimensioni e non si scioglieva.

Così, colta da un leggerissimo sospetto, ha deciso di fare una prova empirica (lei stessa ha ammesso di aver fatto una “cosa stupida”): ha dato un morso alla presunta saponetta. Scoprendo finalmente, dopo settimane e settimane, che quella con cui si stava lavando le mani non era del sapone, bensì del cheddar piccante.

Ora, come sia possibile non accorgersi che le tue mani profumano di cheddar piccante non lo so. Probabilmente il cheddar non rilascia un granché di profumo di formaggio, altrimenti se ne sarebbe accorta prima. Se al posto del cheddar ci fosse stata della fontina o una toma, altroché se le mani sapevano di formaggio! Perché, diciamocelo: il fatto che un formaggio possa essere scambiato per una saponetta non è una buona pubblicità per quel formaggio.

Ma come ci è finito del cheddar al posto della saponetta? Miley ha avanzato un’ipotesi. Una sera lei e il marito hanno invitato degli amici a cena. Forse uno di loro, leggermente brillo, potrebbe aver portato il formaggio in bagno, scordandoselo poi sul lavandino.