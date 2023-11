Sì, un pollo senza zampe ora cammina in pantofole, ed è diventato una star di TikTok

di Luca Venturino 19 Novembre 2023

Il più delle volte la vetrina di TikTok si rivela un’ottima dimensione per scovare eventuali pretendenti al Premio Darwin – come il ragazzo che punta a bere duecento pinte di birra in duecento giorni, ultimo concorrente di cui abbiamo avuto il piacere di parlarvi – e furberie di dubbia carica morale (e di indiscutibile illegalità) – come i due che si sono finti ispettori dell’ASL per scroccare un panino al McDonald’s. Di tanto in tanto, tuttavia, capita anche di imbattersi in storie che, oltre a strappare un sorriso, riscaldano anche un poco il cuore: è il caso di Nubz, un pollo che ha perso le dita delle zampe e che è tornato a camminare grazie a una collezione di pantofole speciali. Inutile dirlo, è già una star di TikTok.

Gli influencer che ci piacciono: Nubz, il pollo in pantofole

Come sovente capita con le storie di questo genere, le sue radici affondano nell’imprevisto, nell’inaspettato, nella casualità (e forse anche un pochino nella fortuna). Siamo a gennaio e Meesh Davignon, ora proprietario del nostro protagonista, ha necessità di acquistare delle nuove casette per i suoi porcellini d’India.

“La signora da cui sono andata a prendere le case si stava trasferendo” racconta Davignon “e ha scoperto che possedevo delle galline, così mi ha chiesto se potevo prendere Nubz perché non avrebbe potuto portarlo con sé”. Eh sì, perché come accennato in apertura di articolo il nostro protagonista ha un problema – ha perso le dita delle zampe a causa della rogna. Davignon, naturalmente, ha tentato di evitare un peggioramento disinfettando le zampe con gli spray antiparassitari tradizionalmente impiegati in casi di questo tipo, e poi notato che un metodo particolarmente efficace era quello di “soffocare” gli acari – che causano la rogna, per l’appunto – con della vasellina.

Da soluzione nasce problema, però – vogliamo dire, provate voi a spiegare a un pollo di stare fermo in modo da non sporcarsi gli impacchi di terra ed escrementi. Da qui l’idea di usare alcune pantofole per cani che, coincidentalmente, si sono rivelate ottimi accessori per riacquistare la mobilità altrimenti compromessa.

“Non pensavo che sarebbero stati un ottimo modo per spostarsi, ma a quanto pare cammina molto meglio con le pantofole quando si trova su, ad esempio, terra, trucioli di legno o qualsiasi cosa ruvida” ha spiegato ancora Davignon. A oggi, Nubz può vantare trenta paia di scarpe: immaginiamo che nel pollaio abbia fatto costruire una piccola cabina armadio per sistemarle.