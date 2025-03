Sigilli al locale per aver venduto gelati dopo le 22, ma l’ordinanza colpisce solo sette attività

Una gelateria di Milano si vede mettere i sigilli per tre giorni per aver venduto gelati dopo le 22.

Passando davanti alle vetrine della gelateria Ice Bound in Corso Garibaldi a Milano, invece che al consueto viavai di clienti impegnati nel gustare coni e coppette, si assisterà a una -civile, ma ferma- protesta.

“Ci hanno chiuso perché vendevamo il gelato dopo mezzanotte”, recita un cartello. “Ci hanno chiuso per tre giorni perché alle 00:59 utilizzavamo il plateatico…” recita un altro. Insieme a questi, la comunicazione ufficiale: “Chiuso su disposizione del questore di Milano”.

Viste le cronache degli ultimi tempi, qualche malizioso potrebbe aspettarsi un nuovo “caso Gintoneria”, ma non è proprio questo il caso. Nessun traffico di sostanze illecite né di “servizi extra”, il problema sono i provvedimenti anti movida che prevedono il divieto di vendita “per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, dalle ore 22 alle ore 5” e vieta l’utilizzo dei dehor da mezzanotte alle 6.

Una misura “ingiusta e dannosa”

A colpire particolarmente il titolare Roberto Cassina l’invocazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, solitamente legato a criminalità e gravi problemi di ordine pubblico, nulla di più lontano dal gelato.

Intervistato da Open, Cassina ricostruisce la vicenda: “Sono arrivati verso mezzogiorno senza preavviso e hanno chiuso tutto. Ho dovuto buttare via il gelato, migliaia di euro di merce. Mi hanno detto che il provvedimento è stato attivato su segnalazione del Comune di Milano e hanno applicato un articolo usato per situazioni di emergenza, quando ci sono reati gravissimi. Ma io faccio gelati, non delinquenza”.

Anche le tempistiche dell’intervento lo lasciano perplesso, visto che la storia si trascina da mesi, con due multe precedenti: “una a giugno, perché avevo 30 persone a mangiare il gelato fuori dal locale. L’altra a novembre, perché avevo lasciato i tavolini fuori dopo mezzanotte. Se davvero fosse stata una situazione grave, perché aspettare quasi un anno per chiudermi il locale?”.

La situazione per questo tratto di corso Garibaldi, tra via della Moscova e via Marsala, a Milano è effettivamente grottesca. L’ordinanza che vieta l’asporto di cibo e bevande dalle 22 è nata per venire incontro alle lamentele dei condomini circostanti, riconosciute da una sentenza del Tar della Lombardia ma, nella pratica, va a “colpire ingiustamente” solo sette attività.

L’amaro sfogo di Cassina: “Chiudere alle 22 penalizza il commercio. Ma solo per sette locali in tutta Milano, mentre a un metro da qui è tutto aperto. Lo stesso commissario che è venuto oggi mi ha detto che una cosa così non l’aveva mia vista in 20 anni di carriera”.