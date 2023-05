Simona Ventura sta pensando (di nuovo) a un cooking show?

di Luca Venturino 11 Maggio 2023

Il sospetto ci è giunto a reti – o meglio, a social media – unite: Simona Ventura sta per lanciare (per la seconda volta, tra l’altro) un nuovo cooking show? No, niente indiscrezioni sussurrate in confidenza, niente confessioni provenienti dal misterioso regno del “dietro le quinte” condite da occhiolini ammiccanti e mezzi sorrisi ironici, niente voci di corridoio che abbiamo intercettato come i migliori paparazzi: siamo semplicemente curiosi, ecco. L’indizio che ha innescato il tutto, come accennato in apertura, è un breve video pubblicato dalla conduttrice sui propri account di Instagram e Facebook in cui appare un hashtag già visto da qualche parte – #COOKINGSIMO.

Simona Ventura e la cucina – c’è un programma in cantiere?

Difficile dirlo, dobbiamo essere onesti. Vogliamo dire, se è pur vero che la didascalia del post in questione – “AAA grande richiesta! Il ritorno di #COOKINGSIMO, ricette facili e tante risate!” – potrebbe sembrare in grado di dissipare ogni dubbio, è bene fare notare che si potrebbe trattare di una semplice stoccata agli echi del passato. Quale passato, chiedete voi?

Beh, i nostri lettori con memoria di ferro (o forse semplicemente i più golosi) si ricorderanno senz’altro che non è la prima volta che l’hashtag in questione viene sbandierato sui social. Alcuni video dal tono simile a quello appena pubblicato su Instagram e Facebook, infatti, furono già pubblicato nell’ormai lontano 2017 – stesso hashtag, stessa atmosfera calda e casalinga, addirittura stessa sigla con transizione.

All’epoca i video delle ricette furono pubblicati anche sul canale YouTube della conduttrice, Simona Ventura Official, salvo poi interrompersi improvvisamente. Continuando a ricostruire la cronologia dell’hashtag #COOKINGSIMO troviamo ancora qualche post sparuto, con piatti e ricette di vario genere, ma di stampo decisamente più “social” – della serie, fammi condividere una foto della torta di mele che ho cucinato con i miei follower – e lontano dall’impronta di un programma con tanto di produzione e riprese.

Rimane il dubbio, in altre parole: vedremo un nuovo cooking show con Simona Ventura, o si è trattato di un simpatico tentativo di riesumare il passato? I commenti ai posti sono curiosi – e anche un po’ confusi, a dire il vero – quanto noi: ci sono i nostalgici – “La torta di patatine dell’amica Marica rimarrà sempre nel mio cuore” ricorda un utente; “Mi divertivo da morire” scrive un’altra – e chi già esulta per un ritorno della serie. Naturalmente non mancano nemmeno coloro che accolgono la novità con garbo e simpatia: “A grande richiesta” scrive Simona Ventura nella didascalia; “Ma a richiesta di chi??” risponde un utente.