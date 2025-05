Solo l’arrivo dei Mondiali di Calcio poteva far cambiare idea all’Arabia Saudita sugli alcolici

Mondiali di calcio e Expo - il calendario dell'Arabia Saudita per gli anni a venire è fitto come non mai. E ai piani alti decidono di allentare le norme sugli alcolici.

Negli ultimi tempi c’è stato un curioso chiacchiericcio a tema Mondiali di calcio, su queste pagine. Curioso, che di fatto noialtri parliamo di cibo, e dunque al massimo dovremmo interessarci a quel che si mangia sugli spalti; ma tant’è: abbiamo voluto sottolineare come fosse buffo il fatto che lo sponsor principale alla prossima Coppa del Mondo sarà un colosso degli alcolici, mentre nell’edizione successiva – in Arabia Saudita – “non ci sarà una sola goccia”. Eppure…

Il virgolettato di cui sopra appartiene al principe Khalid bin Bandar Al Saud, ambasciatore saudita, che in un’intervista rilasciata ai colleghi inglesi aveva confermato che a casa sua il gomito resterà abbassato. Le ultime notizie, però, indicano una retromacia – o meglio ancora, un’inversione a U.

Tutti i “ma” del caso

L’Arabia Saudita inizierà a consentire la vendita e il consumo limitato di alcolici nel 2026, come parte di un più ampio e rigidamente controllato sistema di licenze. L’idea, stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, è di far passare la “svolta” come parte dei preparativi per i grandi eventi internazionali che occuperanno il calendario degli anni a venire – Mondiali di calcio del 2034 ed Expo 2030 su tutti.

Vale la pena notare che il divieto di consumo, valido tanto ai locali quanto ai visitatori stranieri, è di fatto in vigore dal 1952; e che il nuovo quadro normativo andrà ad applicarsi a un totale di appena 600 località – leggete: hotel a cinque stelle, resort di lusso, zone diplomatiche e simili – in tutto il Paese.

Restrizioni geografiche (tutte destinate principalmente a visitatori e turisti, tra l’altro), dunque, ma anche di “etichetta”. I locali autorizzati potranno servire birra, vino e sidro; tuttavia, le bevande con una gradazione alcolica superiore al 20%, come i superalcolici, rimarranno soggette a restrizioni più severe. Gli alcolici non saranno poi disponibili nelle abitazioni private, negli spazi pubblici o nei punti vendita al dettaglio.

L’alcol, in altre parole, può essere inteso come chiave: verso il turismo, l’intrattenimento e l’ospitalità estesa a un più ampio pubblico occidentale e occidentalizzato. O chissà – magari semplicemente i principi sauditi non volevano avere a che fare con i tifosi inglesi impegnati nella caccia alla pinta.