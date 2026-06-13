SottoFava, il primo festival dedicato al cioccolato bean to bar italiano

Il 28 giugno, a Saluzzo (Cuneo), si svolgerà SottoFava, festival del cioccolato artigianale dedicato al bean to bar italiano. L’evento è nato nell’ambito della riunione annuale (in presenza) di Bean to Bar Italia, l’Associazione italiana che raggruppa i piccoli produttori di cioccolato artigianale presenti in diverse regioni.

Nato qualche anno fa da gruppo di una ventina di soggetti con l’idea di promuovere, sviluppare, tutelare e diffondere la cultura del cioccolato, Bean to Bar Italia si propone di essere un catalizzatore di idee e proposte innovative che contribuiscono a rendere il segmento del cioccolato bean to bar artigianale sempre più dinamico e consapevole, in un’ottica di condivisione di know how ed esperienza tra i soci, secondo principi di etica, collaborazione, trasparenza, rispetto e supporto reciproco.

Educare il consumatore finale sui processi produttivi dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato, costruire una comunità di riferimento per i professionisti, supportare lo sviluppo di filiere di cacao etiche, sostenibili, tracciabili e di qualità, promuovere e sostenere la produzione di cioccolato bean to bar in Italia e rendere il paese un punto di riferimento mondiale per il cioccolato artigianale sono i principali obiettivi dell’associazione.

Come funziona il festival SottoFava

Tra le diverse attività organizzate da Bean to Bar Italia, compaiono seminari, webinar e contesti di approfondimento ed eventi rivolti al pubblico. SottoFava nasce proprio come un appuntamento in cui unire alla tradizionale dimensione del festival gastronomico quella dell’approfondimento storico e culturale. Il percorso nel mondo del cioccolato sarà immersivo, tra degustazioni guidate, racconti, e incontri con i protagonisti dell’associazione.

Un vero e proprio viaggio suddiviso in tre tempi: passato – un viaggio del cacao dal suo primo utilizzo fino ai nostri giorni – presente – con 12 “isole” in cui i chocolate maker guideranno il pubblico alla scoperta delle loro creazioni – e futuro – con un’attenzione alle contaminazioni e alle suggestioni derivanti dall’abbinamento con prodotti locali. Previste inoltre degustazioni e possibilità di acquisto.

“SottoFava è un piccolo festival per fare conoscere queste realtà e per sdoganare il concetto che il cioccolato è tutto uguale o che più è amaro più è buono – affermano gli organizzatori. E’ anche un’occasione per ribadire che il cioccolato è buono tutto l’anno e quello artigianale è esattamente come un buon vino, ricco di colori, profumi, sapori e sfumature”.

Tra le realtà presenti a SottoFava, ci saranno diversi nomi dell’universo del cioccolato artigianale italiano, che hanno contribuito a far crescere il livello qualitativo della produzione nazionale e a far crescere la consapevolezza nei consumatori. Ecco allora Cocoah, marchio fondato da Marco Bertani, Banchini, storica realtà parmense, Aroko, insegna veneta con radici venezuelane, Bagai, affermata realtà di Piacenza, Aruntam, progetto nato dalla visione di Pia Rivera, Karuna, la prima azienda bean to bar altoatesina e Nina Kakaw, cioccolateria sociale bellunese.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria.