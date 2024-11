Spendereste quasi 4 mila euro per un sedano firmato Moschino?

E pensate un po’: non potete neanche mangiarlo. La Sedano Bag – letteralmente “borsa sedano”: mai è stato scelto nome più eloquente – di casa Moschino costa 3700 euro, si porta a mano ed è realizzata in pelle, poliuretano e poliestere nella parte esterna; e in ecopelle e tessuto nella parte interna.

Queste le norme operative. A livello tematico ci ricorda un po’ la busta per panini di Louis Vuitton, a sua volta prezzata a tremila dollari tondi tondi. Ecco: se con quella avreste avuto la certezza di monopolizzare le occhiate – tutte invidiose, beninteso! – durante la pausa pranzo, siamo certi che con la borsa sedano sarete la vera star del mercato rionale locale.

Quella strana sensazione di “già visto”

La borsa sedano, o “Sedano Bag” che dir si voglia, è irriverente? Quanto basta, dai. Badate bene: chi scrive è digiuno di moda, ma ha buona memoria. E si può davvero parlare di irriverenza, di “fuori dagli schemi” e di tutta quell’insalata di parole che ritualmente accompagna opere di questo tipo, quando si fatica a togliersi dalla bocca il sapore del “già visto”?

Non ci riferiamo – non solo, ecco – alla sopracitata busta per panini di Louis Vuitton; ma anche e soprattutto alle borse a forma di pacchetto di patatine firmate da Balenciaga. La prima declinazione risale ormai a due anni fa – la preistoria, in termini pratici -, venduta a millesettecento euro (noccioline! Anzi, patatine!); la seconda, inscritta in un roster di tre colori, è invece stata lanciata a febbraio 2024. Il prezzo? 1490 euro. Si vede che c’era più aria dentro.

Torniamo a noi: la borsa sedano pare un po’ la stessa storia con un abito diverso. È parte della collezione Fall-Winter 2024-25 ed è realizzata con una stampa digitale dall’effetto tridimensionale, che a onore del vero rende le frange “vegetali” particolarmente realistiche. E se il sedano è troppo ingombrante per le vostre tasche, nessun problema: Moschino ha pensato anche a voi.

C’è la Baguette Bag da 995 euro, la pochette a forma di rosetta da 695 euro, una sorta di sacchetto di cartone da bar (piccolo spoiler: non è effettivamente fatto in cartone) il cui prezzo oscilla tra i 450 e i 330 euro in base alle dimensioni.