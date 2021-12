Spesa, ecco il robot che rileva la freschezza dei prodotti

Negli Stati Uniti è arrivato un robot in grado di controllare la freschezza dei prodotti, in modo da rendere la spesa più sicura.

di Luca Venturino 16 Dicembre 2021

L’implementazione dei robot nella filiera della grande distribuzione è una realtà sempre più vicina: in diverse occasioni vi abbiamo raccontato di come ormai siano relativamente diffusi nell’ambito del delivery, e ora ecco il primo modello in grado di rilevare la freschezza dei prodotti per una spesa sicura.

Simbe Robotics, infatti, ha recentemente brevettato un metodo che utilizza la visione artificiale per registrare immagini in un breve periodo di tempo, e che da qui riesce a trarre una serie di caratteristiche specifiche dell’alimento in questione. Parliamo, ad esempio, dell’assegnazione di una percentuale per capire quanto sono maturi in modo da determinare se un frutto o un ortaggioo è marcio, o del comprendere se sul cibo c’è materia biologica contaminante. E non finisce qui: il computer è in grado di generare modelli per catalogare un cibo come “a moderato contenuto di grassi”, “alto contenuto d’acqua” e via dicendo.

Il robot è mobile, e pertanto può muoversi per il negozio indisturbato mentre analizza i prodotti sugli scaffali, per poi fornire i dati in questione direttamente ai gestori dei negozi. Negli Stati Uniti alcuni marchi della grande distribuzione, come Schnucks e Hy-vee, hanno già iniziato a testare e distribuire questa nuova tecnologia nei propri negozi. Si tratta, a tutti gli effetti, di un metodo efficace per combattere lo spreco alimentare, e viene da chiedersi quando e se vedremo mai dei robot prendere il controllo di un intero ristorante. Ah, dite è già successo?