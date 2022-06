Sri Lanka, approvata la settimana lavorativa da 4 giorni: più tempo per coltivare il cibo

Il governo dello Sri Lanka ha approvato la settimana lavorativa da 4 giorni per permettere di avere più tempo per coltivare il cibo.

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Il governo dello Sri Lanka ha recentemente approvato la settimana lavorativa di quattro giorni per i dipendenti impiegati nel settore pubblico – occorre sottolineare, tuttavia, che non si tratta di una premura volta al mantenimento del leggendario equilibrio vita-lavoro, ma di un accorgimento volto a permettere ai cittadini di avere più tempo per coltivare il proprio cibo. La nazione insulare si sta trovando infatti a fare i conti con la peggiore crisi finanziaria degli ultimi decenni, tanto da aver dichiarato lo stato di default, e deve arginare il rischio incombente della mancanza di cibo.

In questo contesto, le autorità governative avevano invitato i cittadini a “piantare più riso“, ma viene da sé che per seguire piantagioni più grandi è necessario avere più tempo a disposizione – ed ecco spiegato il giorno “libero” in più, che di fatto ha anche il merito implicito di far risparmiare del prezioso carburante. La misura resterà in vigore per almeno tre mesi: “Sembra appropriato concedere ai funzionari del governo un congedo di un giorno lavorativo per dedicarsi ad attività agricole nei loro cortili o altrove come soluzione alla carenza di cibo” ha commentato l’ufficio informazioni del governo.

Al momento l’inflazione alimentare dello Sri Lanka è al 57% (in Italia è al 7,1%, per intenderci) a causa del deprezzamento della valuta, l’aumento globale dei prezzi delle materie prime e le conseguenze di alcune scelte politiche che avevano portato a bandire i fertilizzanti chimici: per risolvere la situazione, i funzionari del governo locale hanno avviato alcune trattative per un pacchetto di salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale.