Starbucks apre a Bari e cerca baristi e manager

di Manuela Chimera 8 Marzo 2023

Se abitate a Bari o zone limitrofe, potrebbe interessarvi sapere che a Bari sta per aprire uno Starbucks. Ma la notizia importante è che l’azienda ha fatto sapere che cercano personale: chi vuole candidarsi come barista a o manager, ora può farlo. A dare la notizia è stato il sito internet di Percassi, l’azienda che gestisce il franchising del colosso del caffè.

AAA, baristi cercasi da Starbucks

Sul sito di Percassi è possibile leggere che Starbucks, nota catena di caffè di origine statunitense e fondata a Seattle nel 1971, prosegue nel suo progetto di crescita: una delle prossime tappe sarà proprio Bari, dove a breve verrà aperto un nuovo locale.

Se si va poi a vedere la sezione “Cerca lavoro” del sito dell’azienda che, ricordiamo, si occupa anche dello sviluppo e della gestione di reti commerciali in franchising di marchi del calibro di Lego, Nike, Gucci, Saint Laurent e Armani Exchange, tanto per citarne qualcuno, ecco che ci sono due settori appositi dedicati a Starbucks.

Qui si apprende che il nuovo Starbucks di Bari sta cercando dei baristi e degli assistant store manager. Sulla pagina web di Percassi, poi, viene spiegato cosa significa lavorare per Starbucks: vuol dire far parte di una grande squadra di partner presente in tutto il mondo, preparare bevande deliziose, imparare un mestiere, poter crescere professionalmente e lavorare in un ambiente accogliente e dinamico.

Ok, ovviamente non potevano scrivere nulla di diverso, ma forse queste cose sono valide per il franchising in Italia, perché negli Stati Uniti mi pare che con la questione della sindacalizzazione ancora in corso l’atmosfera da Starbucks sia tutto fuorché idilliaca. E questo considerando che, adesso, pure i colletti bianchi dell’azienda si sono uniti alla protesta dei baristi (guai a toccare lo smart working agli impiegati) e che il ceo Howard Schultz è appena stato convocato davanti al Senato per discutere proprio della sua opposizione ai sindacati.

Ma torniamo allo Starbucks di Bari. L’annuncio è stato pubblicato in data 7 marzo 2023 e non contiene altre informazioni. Non si ha una data precisa di apertura né altre info, se non quelle generiche relative al fatto che la catena di Starbucks vanta 28.720 punti vendita (la più grande al mondo nel suo settore) in 78 paesi, di cui 12mila solamente negli Stati Uniti. L’unica cosa in più che si sa è che il nuovo Starbucks sorgerà al Murattiano, zona in cui le attività commerciali dedicati al cibo stanno sempre di più soppiantando quelle dedicate all’abbigliamento.