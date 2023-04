Starbucks apre il suo primo locale nel centro di Roma

di Manuela Chimera 28 Aprile 2023

Tutti pronti? C’è grande fibrillazione per l’apertura del primo Starbucks nel centro di Roma. Ok, sì, lo sappiamo: Starbucks a Castel Romano c’è già. Ma qui non si parla dell’outlet posto al di fuori dei confini di Roma, bensì di un locale proprio nel cuore della capitale.

Starbucks: cosa si sa della nuova apertura a Roma?

Segnatevi questa data: il prossimo 10 maggio aprirà nel centro di Roma il primo Starbucks della capitale. Lo slogan relativo alla notizia dell’apertura recita proprio così: “L’attesa è finalmente finita”. Il che ci sta, visto che, finora, in zona era aperto solamente il locale all’interno dell’outlet di Castel Romano, quindi non proprio il centro-centro di Roma.

Il nuovo locale di Starbucks (il secondo se conteggiamo anche quello di Castel Romano, quindi nella zona allargata della città, il primo se parliamo del centro di Roma) si troverà in via della Guglia 56, vicinissimo al Parlamento.

In realtà i fan di Starbucks già da qualche tempo sapevano che, a breve, avrebbero potuto gustare un frappuccino di Starbucks nel cuore della capitale. E questo perché il logo dell’azienda con la sirena era comparso da qualche settimana sulle vetrine del palazzo di via della Guglia.

Da lì era stato facile intuire un’imminente apertura, solo che ancora mancava il dato relativo alla data dell’inaugurazione vera e propria. E adesso tale dato è arrivato: il primo Starbucks del centro di Roma verrà inaugurato il 10 maggio.

Si sa già che questo Starbucks si svilupperà su tre piani dell’edificio e che avrà una vista parziale su Montecitorio. Ma attenzione: il logo di Starbucks è comparso anche alla stazione Termini.

Il che vuol dire che, prossimamente, nel centro di Roma verrà aperto il secondo Starbucks della capitale (il terzo, dunque, contando quello di Castel Romano). Il logo dell’azienda, infatti, è comparso sulle vetrine di un locale posto al primo piano della stazione Termini, all’interno della Terrazza Termini.

Ovviamente anche in questo caso non è ancora stata rivelata la data ufficiale dell’apertura, ma si ipotizza che possa essere svelata il giorno stesso dell’inaugurazione del locale in via della Guglia.

Nel frattempo Starbucks ha annunciato anche l’apertura di un locale a Genova. In questo caso si tratta del primo store in assoluto del famoso marchio in Liguria. A marzo, invece, era arrivata la notizia dell’apertura di un locale a Bari, con tanto di annuncio di ricerca di figure professionali come baristi e manager.