Starbucks: chiude lo store da cui è partita la sindacalizzazione dei dipendenti

di Luca Venturino 23 Novembre 2022

Quando si suol dire “risolvere il problema alla radice”. Solo, pare che il “problema” in questione abbia ormai finito per espandersi a tal punto che perfino interventi come questo potrebbero rivelarsi insufficienti. Ci stiamo riferendo, naturalmente, al più recente capitolo della ormai iconica faida tra Starbucks e sindacati, una diatriba che ha ormai assunto la risonanza mitica del Davide contro Golia e tutta la tragicomicità di Tom & Jerry, fino a trascendere la cronaca e diventare un gioco da tavolo. Stando a quanto riportato dai colleghi della CNN, infatti, pare che il colosso del caffè a stelle e strisce abbia infine deciso di chiudere lo store di Seattle da cui, per l’appunto, ha avuto origine l’intero movimento di sindacalizzazione dei dipendenti.

Starbucks, sindacati e problemi di sicurezza

Name a more iconic trio. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che il negozio in questione chiuderà i battenti il 9 di dicembre, citando come motivazione i problemi di sicurezza. Che c’è, vi sembra di stare sperimentando un déjà vu? Nulla di strano: che si tratti di una motivazione legittima o di una scusa un po’ goffa per nascondere la proverbiale polvere sotto il tappeto, Starbucks ha già chiuso una lunga serie di locali riferendosi, per l’appunto, a fantomatici problemi di sicurezza, e talvolta suscitando anche la perplessità delle forze dell’ordine locali.

I sindacati, naturalmente, non abboccano. “Questo è il caso più chiaro di rappresaglia e ritorsione che questa azienda abbia mai mostrato nei confronti dei negozi sindacalizzati” ha commentato a tal proposito Starbucks Workers United. “Starbucks e Howard Schultz stanno giocando in maniera meschina con la vita dei lavoratori. Mancano di rispetto non solo per i diritti dei loro lavoratori, ma anche per la legge di questo paese”.

Chiaro, non che Schultz abbia mai mostrato segni di cedimento o l’intenzione di cambiare registro. Appena un mese fa circa, verso la metà di ottobre, si era raccontato ai microfoni del Washington Post offrendo una lettura grossolanamente paternalista dell’intera situazione: “Sono arrabbiati con il mondo” aveva commentato, quasi sminuendo l’intero movimento di sindacalizzazione ai capricci di un bimbo. “La nostra responsabilità è fare tutto il possibile per superare questo momento”.

Nell’angolo opposto del ring i sindacati continuano a organizzare proteste e scioperi per fare sentire la propria voce: la manifestazione più recente ha tentato di sabotare il Red Cup Day, uno degli eventi più importanti del calendario aziendale di Stabucks, e ha coinvolto più di un centinaio di sedi.