Starbucks: collaborazione con Taylor Swift, in vendita la sua bevanda preferita

Starbucks ha avviato una collaborazione con Taylor Swift mettendo in vendita la sua bevanda preferita. Come sarà?

di Manuela 17 Novembre 2021

Taylor Swift ha avviato una nuova collaborazione con Starbucks: in pratica qui troveremo in vendita la bevanda preferita della cantante. Ordinarla è semplicissimo: basterà chiedere il Taylor’s Milk o la Taylor’s Version.

Ma di cosa si tratta? In pratica la bevanda preferita di Taylor Swift è un latte scremato al caramello.

Il momento scelto per questa collaborazione non è certo casuale: in pratica da una parte Starbucks celebra le sue tazze rosse natalizie, mentre dall’altra Taylor Swift promuove in questo modo la riedizione del suo album Red.

Starbucks aveva preannunciato il tutto con alcuni tweet alquanto criptici. L’8 novembre scorso i fan di Taylor Swift avevano notato un tweet di Starbucks nella quale diceva che era arrivata la “stagione rossa”, un possibile riferimento al titolo dell’album della cantante.

La promozione inizierà venerdì prossimo (in concomitanza della ristampa dell’album) e sarà disponibile anche sull’app di Starbucks. Inoltre questa promozione non creerà ulteriori costi o lavoro extra per i dipendenti essendo una bevanda già presente nel menu.

Ma Starbucks non è l’unica grande azienda del settore che ultimamente si è data alle collaborazioni con star di grosso calibro. Solamente la scorsa settimana McDonald’s aveva annunciato una parnership con Mariah Carey per creare un menu speciale, mentre Tim Horton’s si era rivolto a Justin Bieber per una selezione di ciambelle in edizione limitata chiamata “Timbiebs Timbits”.