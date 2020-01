Stati Uniti: cameriera riceve una mancia da 2000 dollari

Negli Stati Uniti una cameriera ha ricevuto una mancia da 2000 dollari. Ma non finisce qui: potrebbe trattarsi della prossima challenge virale. Si parla, infatti, di 2020 Tip Challenge: è possibile che nelle prossime settimane prenda il via questa sfida dove uno sconosciuto lascia una mancia equivalente al numero “2020”.

Ma torniamo dalla nostra fortunata cameriera. Il fatto è avvenuto in un ristorante di Alpena, nel Michigan. La donna ha avuto una gradita sorpresa quando è andata a prendere il conto di una coppia: i due dovevano pagare 23 dollari, ma a questo importo avevano aggiunto una mancia di circa 2.000 dollari. Inoltre sul conto avevano scritto “Happy NEw Year e “2020 Tip Challenge”. Compresa la mancia, infatti, il conto arrivava a 2.020 dollari, la cifra del nuovo anno in pratica.

Danielle Franzoni, questo il nome della cameriera, si è rivolta incredula al proprietario del locale chiedendo se fosse uno scherzo, ma lui le ha confermato che era successo davvero. Ad un giornale locale la donna ha spiegato che cose del genere solitamente non succedono a persone come lei. Tuttavia ha deciso di accettare la sfida. Il giorno successivo ha mangiato una colazione da pochi dollari, lasciando una mancia di 20 dollari e 20 centesimi, quindi 20.20. Danielle ha spiegato che ha fatto quello che le sue finanze le consentivano, non poteva permettersi di fare come la coppia.

In realtà già in passato negli Stati Uniti era partita una sfida del genere. Nel 2018 era scattata la moda del Tip the Bill: in questo caso la sfida consisteva nel lasciare una mancia equivalente al doppio del conto. Che sia nata una nuova sfida virale? In effetti poco tempo fa anche Jamie Foxx aveva lasciato in un ristorante 2.000 dollari di mancia.