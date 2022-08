Stati Uniti, durante una gara di pesca tira su un fossile vecchio 90 milioni di anni

di Luca Venturino 28 Agosto 2022

Quando si parla di “pesca miracolosa” si tende a immaginare esemplari di dimensioni o peso particolarmente notevoli, come la trota da 20 chilogrammi catturata nel Lago d’Iseo verso la fine di giugno o le cernie colossali di Otranto. Quanto capitato in Nebraska, Stati Uniti, durante una semplice gara di pesca, non ha nulla a che vedere con questo tipo di catture – ma ci sentiamo comunque di bollarla come “miracolosa” se non, a dirla tutta, unica nel suo genere. La lenza di Andy Moore, il nostro pescatore protagonista, si era infatti impigliata in una roccia piuttosto particolare, decorata dai resti dello scheletro di una creatura marina: Moore, imbronciato per l’imprevisto che avrebbe potuto costargli la competizione, non ha dato molto peso al suo ritrovamento… Finché non ha ricevuto un messaggio da un conoscente: “Amico, quella non è una roccia” gli ha scritto “hai pescato un fossile”.

Moore ha dunque contattato le autorità militari che si occupano di controllare il letto del fiume, e inviato loro una foto del fossile affinché un geologo potesse analizzarlo. Una volta svolte le analisi del caso, ecco la conferma: si tratta di un fossile vecchio 90 milioni di anni di un “pesce bulldog”, un predatore in grado di raggiungere i sei metri di lunghezza che visse durante il tardo Cretaceo. Una volta pulito ed essiccato, il fossile verrà esposto al Lewis and Clark Visitors Center di Crofton, nel Nebraska; anche se la parte più stupefacente di tutta questa storia è che a “pescare” un pesce preistorico sia stato – per malizia del destino – un vero pescatore.