Stati Uniti, sei ricoveri per E. coli: avevano tutti mangiato la carne di HelloFresh

di Luca Venturino 16 Settembre 2022

Nuovo focolaio di E.coli negli Stati Uniti: sei individui sono stati ricoverati in ospedale con crampi allo stomaco, vomito e diarrea sanguinolenta. A onore del vero, tracciare una mappa corretta dei casi si è rivelato sorprendentemente difficile: i sei pazienti in questione, infatti, erano dispersi in tutto il Paese – nel Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia e Washington, a essere precisi -, ma le autorità sanitarie del Centers for Disease Control and Prevention sono comunque riuscite a individuare un denominatore comune in tutti i casi – la carne macinata di HelloFresh.

Tutti i pazienti, infatti, hanno riferito di aver mangiato della carne di HelloFresh – una società di delivery – poco prima di ammalarsi: una scoperta che ha spinto le autorità sanitarie a invitare i clienti che hanno congelato la carne spedita dalla società in questione tra il 2 e il 21 luglio a buttare via il tutto. Importante notare, tuttavia, che l’azienda ha ritirato il prodotto già da qualche tempo, e pertanto non è tenuta a emettere un richiamo ufficiale; anche se di fatto non è la prima volta che si trova a essere collegata a un’epidemia di malattie di origine alimentare. Nel 2019, infatti, la società fu costretta a ritirare delle cipolle contaminate da salmonella, che all’epoca scatenarono un focolaio di portata nazionale.

“La mia speranza è che con questi focolai e le indagini in corso su Daily Harvest, la FDA e l’FSIS prestino attenzione al mercato in crescita delle consegne di cibo a domicilio” ha affermato Bill Marler, avvocato per la sicurezza alimentare. Appena un paio di settimane fa, in effetti, vi raccontammo di un caso simile legato alla lattuga nei panini di Wendy’s.