Stati Uniti, Shaquille O’Neal offre cena a un ristorante intero (con tanto di mancia)

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

Serata tranquilla per Shaquille O’Neal: appuntamento romantico nella Grande Mela, cena offerta a tutti i commensali del ristorante in cui ha cenato, mancia mastodontica ai camerieri. Secondo quando riportato dai colleghi di Sports Illustrated, infatti, l’iconico ex cestista a stelle e strisce si trovava a Manhattan, New York, per un’uscita romantica, che l’ha portato a cenare in uno dei numerosi ristoranti della città.

Ebbene, viene da pensare che l’appuntamento stesse volgendo nei migliori dei modi, perché Shaq ha deciso di offrire la cena a tutti i presenti. La generosità del colosso dell’NBA ha però coinvolto anche gli stessi camerieri, che di fatto hanno raccontato la mancia più abbondante che avessero mai visto. A onor del vero non si tratta certo della prima stravaganza di questo tipo di una celebrità: una settimana fa circa, ad esempio, vi raccontammo di come Johnny Depp e amici, per festeggiare a vittoria del processo nei confronti della ex moglie Amber Heard, decisero di affittare un intero ristorante in quel di Birmingham, il Varanasi, ordinando perfino un cocktail dal valore di 500 sterline.