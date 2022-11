Stranger Things: con 50 dollari si può diventare soci di Will nel suo progetto di Nutella vegana

di Manuela Chimera 23 Novembre 2022

Se avete 50 dollari da parte nel salvadanaio e non sapete cosa farci, sappiate che potete anche investirli nel progetto della Nutella vegana di Will di Stranger Things. Sì, esatto, proprio lui: ricordate Will-capelli-a-scodella di Stranger Things? L’attore che lo interpreta, Noah Schnapp, al posto di fare causa allo show per via dei tragici tagli di capelli destinati al suo personaggio, ha intrapreso la carriera imprenditoriale e investendo nel progetto della Tbh, una crema spalmabile alle nocciole che altro non è se una variante vegana della Nutella.

Stranger Thing, Will e la Nutella vegana

Ok, prima che sorgano le solite polemiche al grido di “Eh, ma la Nutella/Crema spalmabile alle nocciole per forza è vegana”, no, non è detto. Se nella suddetta crema venissero usati anche latte o derivati, ecco che non sarebbe più vegana. Ma anche nel caso che non fossero utilizzati come ingredienti derivati di latte o uova, il fatto di definirla “vegana” non indica solamente il prodotto finale, ma che in tutta la filiera non sono stati usati derivati del latte, dai concimi agli additivi.

Sgombrato il campo dai dubbi, La Tbh è una società co-fondata da Noah Schnapp aka Will: il suo scopo è quello di “reinventare” una Nutella spalmabile al cacao e nocciole, tutta vegana. Per promuovere la sua iniziativa, ecco che l’attore si è rivolto alla piattaforma di investimento Republic per offrire ai fan la possibilità di investire in questa alternativa vegana alla Nutella al costo di soli 50 dollari.

L’attore sta lavorando insieme al co-fondatore Elena Guberman (CEO dell’azienda) e a Ba Minuzzi (fondatore di UMANA e investitore in TBH) per offrire ai consumatori un’alternativa meno zuccherina e “più sana” alla Nutella, la sua merenda preferita quando era bambino (cioè pochi anni fa, insomma).

La crema spalmabile Tbh contiene il 50% in meno di zuccheri e tre volte più proteine della Nutella, grazie al contenuto di piselli (aspetta, mi sono persa: stavamo parlando di una crema spalmabile al cacao o di un minestrone di legumi?). Inoltre non contiene olio di palma, olio vegetale edibile ritenuto da alcuni dannoso per l’ambiente.

Ora, è lecito chiedersi perché Schnapp, attore che durante l’ultima stagione di Stranger Things ha guadagnato qualcosa come 250mila dollari per episodio, si sia rivolto al crowdfunding per aiutare a finanziare questa società: sarebbe bastato investire parte di quanto aveva guadagnato o anche chiedere un finanziamento. Ma no, Schnapp ha sostenuto che ha agito così perché ha voluto dare “potere” a una nuova generazione di investitori, incoraggiandoli a investire nel settore privato.

Ottima motivazione, prossimo regalo che dovrò fare proverò a proporre questa soluzione innovativa: potrei metterci io i soldi, ma preferisco che lo facciate voi, così imparate a investire. Genio.