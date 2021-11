Strolghino di Salumificio Ducale: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 26 Novembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del salame Strolghino di Salumificio Ducale a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 25 novembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Strolghino. In questo caso l’avviso di richiamo non riporta il marchio del prodotto, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CE IT 9 661L. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Salumificio Ducale S.R.L., con sede dello stabilimento in via Macello 10 a Colorno (PR).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è Z43S, mentre sull’avviso non viene indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione. L’unità di vendita è rappresentata dal prodotto sfuso di circa 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la presenza di Listeria monocytogenes rilevata a seguito di un campionamento ufficiale eseguito dalle autorità competenti.

Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato il lotto sopracitato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto. Viene poi ulteriormente precisato che il richiamo interessa solo ed esclusivamente il lotto di prodotto sopra indicato (così come accaduto con l’ultimo richiamo di Strolghino di Terre Ducali).