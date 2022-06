Strozzapreti del Fumaiolo: richiamo per rischio fisico

di Manuela 30 Giugno 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Caffè torrefatto e macinato gusto classico Juanito di Dico: è stato ritirato dal commercio un lotto degli Strozzapreti del Fumaiolo a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 giugno 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Strozzapreti del Fumaiolo, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT H 507 P CE. Invece, sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Fumaiolo srl, con sede dello stabilimento in via dei Laghi 32/b ad Alfero Verghereto (FC).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 004/22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 marzo 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 400 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di frammenti di corpo estraneo metallico causata dalla rottura di un’attrezzatura di lavoro.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il numero di lotto sopra indicato, bensì di restituirlo presso il punto vendita di acquisto o l’azienda produttrice. I rivenditori, invece, sono pregati di sospendere la vendita del numero di lotto richiamato e avvisare l’azienda Fumaiolo per procedere con il ritiro.