Subway: metà del marchio donata in beneficenza ad un’organizzazione filantropica

A quanto pare metà del marchio Subway è stato donato in beneficenza a un’organizzazione filantropica da parte di Peter Buck, il defunto co-fondatore della nota catena di ristoranti. Tutto molto bello, se non fosse che l’organizzazione filantropica in questione è stata fondata nel 1999 proprio da Buck e dalla moglie. In pratica, gira e rigira, rimane sempre tutto in famiglia.

Subway dona la metà del marchio a un ente di beneficenza creato dal suo stesso fondatore

In pratica Peter Buck, co-fondatore di Subway, ha donato in beneficenza il 50% del marchio a The Peter and Carme Lucia Buck Foundation Inc, organizzazione filantropica che lui stesso aveva creato nel 1999 insieme alla moglie.

La Fondazione PCLB è nata con lo scopo di dare alle persone motivate gli strumenti di cui hanno bisogno per aiutare se stesse. Solitamente la Fondazione assegna una serie di sovvenzioni, con particolare riferimento all’istruzione pubblica K-12 nelle aree di New York e Connecticut, ma sostiene anche organizzazioni ambientali, mediche e giornalistiche.

La stessa Fondazione PCLB ha spiegato che vuole supportare le organizzazioni di altissima qualità che mostrano iniziativa, leadership e innovazione nella risoluzione di problemi che hanno un impatto sugli individui e sulla comunità.

Grazie alla donazione di metà di Subway, la Fondazione potrà espandere ulteriormente i suoi sforzi filantropici e avrà impatto su molte più vite. Carrie Schindele, direttore esecutivo di PCLB, tramite un comunicato stampa ha dichiarato che in questo modo potranno creare più opportunità educative per tutti gli studenti, progetto a chi Buck teneva in maniera particolare.

Secondo il comunicato stampa, Buck aveva pianificato da tempo questa donazione finale e massiccia, ne parlava già dieci anni fa. In questo modo la Fondazione PCLB potrà proseguire nel suo percorso volto a migliorare la qualità della natura umana.

La notizia della donazione postuma arriva in un momento particolare per l’azienda. Se ricordate, infatti, qualche tempo fa il Wall Street Journal aveva riferito che Subway stava esplorando la possibilità di vendere. Considerando che Subway ha più di 35mila ristoranti in tutto il mondo e che nel 2021, solo negli Stati Uniti, ha incassato qualcosa come 9,4 miliardi di dollari, ecco che di sicuro non mancheranno società private o aziende interessate a questo possibile acquisto. Anche perché il valore di Subway dovrebbe attestarsi su oltre 10 miliardi di dollari.

Ah, questo vuol dire che se la vendita di Subway andrà in porto, la Fondazione PCLB potrebbe ricevere circa 5 miliardi di dollari. E considerando che per crearla Buck aveva investito mille dollari, non è male.