Super Green Pass, il parere dei giudici Masterchef

di Luca Venturino 17 Dicembre 2021

L’introduzione del Super Green Pass ha nuovamente cambiato le carte in tavola per bar e ristoranti, ed è quindi comprensibile che alcuni dei pesi massimi della ristorazione vogliano dire la propria opinione in merito: ci riferiamo ai tre giudici di Masterchef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ormai pronti a debuttare con la nuova edizione.

“Mi sono rotto…”, ha esordito l’eloquentissimo Bruno Barbieri, chef del Fourghetti di Bologna. “Vacciniamoci direttamente tutti e non parliamo più di green pass”, ha poi aggiunto. Cannavacciuolo, chef dell’iconica Villa Crespi di Orta San Giulio, ha invece assunto una linea più dura: “Fosse per me, aggiungerei anche un tampone obbligatorio a settimana”. Più democratico e pacato, invece, lo chef della Locanda Locatelli di Londra Giorgio Locatelli: “Bene il Super Green Pass, ma non dobbiamo scordare che gli ambienti nei ristoranti non sono quelli da ressa o da bar” ha commentato, sottolineando inoltre che salvaguardare clienti e staff è di fatto un dovere.