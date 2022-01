Supermercati: Aldi apre a Londra il suo primo negozio fisico senza casse

Si torna a parlare di supermercati in UK: a Londra Aldi ha deciso di aprire il suo primo negozio fisico senza casse. Ma come funziona?

21 Gennaio 2022

La catena tedesca di supermercati Aldi ha deciso di aprire a Londra il suo primo negozio fisico senza casse. Si chiama Aldi Shop&Go, si trova in High Street a Greenwich ed è stato inaugurato martedì scorso.

Per fare gli acquisti, non sarà necessario recarsi alla casse (anche perché non ci sono). Basterà utilizzare l’apposita app (disponibile sia su AppStore che sul Google Play Store), evitando così code e assembramenti.

Il punto vendita di Aldi Shop&Go sarà dotato di numerose telecamere e sensori che rilevano quali siano i prodotti presi dagli scaffali. Non ci sarà bisogno neanche di scansionare dei codici: si entra nel negozio tramite l’app, si mette la merce nel carrello e si esce. L’addebito della spesa sarà automatico e verrà utilizzato il metodo di pagamento precedentemente selezionato nell’app.

Per poter acquistare alcolici, bisognerà però o usare un sistema di riconoscimento facciale che permette di stimare l’età o bisognerà presentare un documento di identità a un addetto presente nel punto vendita.

Secondo Aldi, questo negozio si configura come un vero e proprio concept store: ci sono voluti mesi di lavoro per poterlo mettere a punto. Adesso si attende il responso dei consumatori: se fosse positivo, non è escluso che in futuro non possano aprire altri punti vendita similari.

Comunque Aldi non è certo la prima catena a fare una mossa del genere: a fine 2021 Tesco aveva lanciato il suo primo supermercato senza casse, sempre in Gran Bretagna. Tuttavia anche Amazon aveva proposto un supermercato senza casse, mentre Starbucks e Amazon avevano aperto anche una caffetteria senza casse.

