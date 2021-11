Supermercati: Eurospin e Lidl entrano nella classifica Mediobanca delle maggiori società italiane

Eurospin e Lidl nella classifica delle maggiori società italiane secondo Mediobanca: il settore alimentare, e nello specifico la grande distribuzione (GDO) entra nel salotto buono dell’economia nazionale, e lo fa con i supermercati più popolari, i discount. Strano ma non troppo, considerando il periodo che viviamo: la stessa Mediobanca inquadra lo studio nell’ottica della ripresa economica scrivendo che “dopo la battuta d’arresto dovuta alla pandemia da Covid-19 nel 2020, l’economia mondiale è stimata in ripresa del 5,9% nel 2021 e del 4,9% nel 2022. Il PIL italiano crescerebbe più della media dell’area euro: +5,8% nel 2021 (+0,9 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio) e +4,2% nel 2022”, pur ricordando che “sulle speranze di ripresa economica incombono le tensioni sui prezzi di energia, gas e petrolio e il rialzo dei prezzi delle materie prime dovuto alla loro scarsa disponibilità”. Il rialzo dei prezzi sta affliggendo anche e soprattutto il settore alimentare come sappiamo, dal grano alle banane.

Lo studio Mediobanca, arrivato alla 56esima edizione, analizza i bilanci di 3.437 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. La ricerca contiene inoltre un approfondimento sulle imprese manifatturiere più dinamiche, ovvero le aziende che nel 2020 hanno realizzato un incremento delle vendite pari almeno al 20% rispetto al livello del 2019. “La classifica dell’industria è dominata per fatturato dai grandi gruppi energetico-petroliferi pubblici: Enel (con un fatturato di 62,6 miliardi di euro), Eni (44 miliardi di euro) e GSE (26,3 miliardi). Le posizioni successive si aprono ad altri settori, come il manifatturiero che si impone con FCA Italy in quarta posizione e i servizi guidati da Telecom”. Ma rilevanti sono i nuovi ingressi: accanto a colossi come Fincantieri, fanno capolino in top 20 Eurospin Italia (6,3 miliardi di euro) e Lidl Italia (5,5 miliardi).

Tra le 10 società dinamiche del Quarto capitalismo, ossia quelle della fascia dimensionale intermedia nel sistema economico italiano, cresciute per fatturato e redditività nel 2020, troviamo anche Fratelli Ferro – Semolerie Molisane (Cb). Mediobanca commenta positivamente l’ingresso del comparto alimentare e della GDO tra le grandi società italiane: non possiamo che essere d’accordo, anche se il fatto che si tratti di discount la dice lunga su dove sta andando il mercato, e sui gusti – ma soprattutto sulle tasche – degli italiani.