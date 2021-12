Supermercati, Regno Unito: ci si può togliere la mascherina per cantare

di Manuela 10 Dicembre 2021

Il Regno Unito è stato costretto a ricorrere al piano B a causa dell’impennata dei contagi da Coronavirus (dopo aver tolto qualche mese fa tutte le restrizioni). Ebbene, pare che secondo le nuove regole anti Covid-19 volute da Boris Johnson ci sia anche l’inspiegabile possibilità di togliersi la mascherina nei supermercati del Regno Unito se si canta.

Ma procediamo con ordine. Secondo questo Piano B, approvato mercoledì scorso dal Primo Ministro, le mascherine torneranno obbligatorie da oggi in Gran Bretagna nella maggior parte dei luoghi pubblici al chiusi, inclusi cinema, teatro e luoghi di culto, ma non in ristoranti, bar e palestre. Inoltre le mascherine sono già obbligatorie nei negozi e sui mezzi pubblici.

Tuttavia nelle nuove norme esiste un’esenzione che permette alle persone di togliere le mascherine per cantare. Il che potrebbe aver senso in un luogo di culto, anche se, a dire il vero, si può cantare tranquillamente con la mascherina indossata anche in chiesa: in fin dei conti non si sta partecipando alla Prima della Scala o all’Eurovision Song Contest!

Solo che l’esenzione in questione, già poco sensata nei luoghi di culto, ecco che pare sia valida anche in altri luoghi al chiuso, come i supermercati. A una specifica domanda sul fatto che un cliente potesse togliersi la mascherina in un supermercato Tesco per cantare, ecco che è stato confermato che sarebbe stato perfettamente legittimo.

Tuttavia i funzionari governativi hanno ammesso che cantare al supermercato sarebbe stato comunque una forzatura della legge, ci va un “motivo ragionevole” per poter applicare tale esenzione. Il che vuol dire che sì, potresti toglierti la mascherina al supermercato per cantare la sigla di Kenshiro, ma in realtà non ci sarebbe nessun motivo valido per farlo.

Un portavoce ufficiale del Primo Ministro, infatti, ha dichiarato che gli inglesi devono essere responsabili e ragionevoli, devono trovare il giusto equilibrio fra le restrizioni e ciò che è permesso fare.

Ma queste non sono le uniche anomalie presenti nel Piano B. Per esempio, in ristoranti e bar viene specificato che la mascherina non serve, anche quando non si sta mangiando. Inoltre è stato chiesto alle persone di incrementare lo smart working (anche se nulla vieta ai colleghi di riunirsi tutti al pub per lavorare senza mascherine), ma i festeggiamenti di Natale ci saranno comunque.