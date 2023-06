Sushi: Glovo rivela un misterioso picco di consegne a domicilio il 15 gennaio

In vista dell'International Sushi Day 2023 del 18 giugno, Glovo ha svelato alcuni dati curiosi. Come il mistero del picco di consegne di sushi del 15 gennaio: perché in così tanti hanno ordinato un delivery di sushi proprio quel giorno?

Lo sapevate che il 18 giugno si celebra l’International Sushi Day? Già, c’è anche una giornata mondiale dedicata al sushi. In vista dell’evento, ecco che Glovo ha svelato dati e trend relativi a questa specialità giapponese. In particolare, salta agli occhi un picco di ordini di sushi il 15 gennaio: perché in quella specifica giornata in tanti hanno sentito il bisogno di ordinare il sushi? Cosa lega il sushi e il 15 gennaio? Non lo sapremo mai.

Sushi: perché così tanti ordini il 15 gennaio?

Nel suo report, Glovo ha spiegato che nel 2022 ha consegnato più di 1,3 milioni di sushi in Italia. Curiosamente, poi, c’è stato un picco di consegne a domicilio il 15 gennaio: in quella data sono stati fatti più di 2.371 ordini di sushi, cioè un ordine e mezzo al minuto. Non è ben chiaro, però, perché così tanti ordini proprio in quella giornata: non era una giornata di festa particolare e non c’era alcuna ricorrenza legata al pesce, dunque perché così tante persone hanno sentito la necessità di ordinare sushi proprio quel giorno?

Comunque sia, un altro dato importante è che il consumo di sushi nel 2022 è cresciuto del +18% rispetto al 2021. La maggior parte degli ordini, abbastanza ovviamente, viene fatta a cena, intorno alle 20. Altrettanto prevedibilmente, gli italiani ordinano maggiormente il sushi il sabato.

Per quanto riguarda il sushi più ordinato, in pole position abbiamo il nigiri al salmone, seguito a ruota dall’uramaki all’avocado. Gli ingredienti più amati sono il salmone, l’avocado e il tonno, con aumentata richiesta dei SushiBurrito. Anche se il tipo di sushi preferito dagli italiani molto probabilmente dipende anche dalla piattaforma di delivery. Se per i clienti di Glovo, infatti, al primo posto ci sono i nigiri, ecco che Uber Eats ci ha fatto sapere che gli italiani hanno preferito gli Uramaki Tiger Roll.

Fra i ristoranti e le catene da cui gli utenti di Glovo ordinano di più ci sono:

Poporaya

Neko Sushi

Sushiko

This is not a sushi bar

Bomaki

Daruma Sushi

Kombu

Ichi Station

Oltre alle grandi città, poi, crescono le richieste di ordini di sushi in città come Carini, Carbonia, Bussolengo, Bagheria, Torre Annunziata, Silvi, Scorzè e Nocera Inferiore. Tuttavia il primato per l’ordine di sushi più grande in assoluto rimane Milano, mentre a Roma c’è il cliente che ama di più il sushi in Italia, visto che nel 2022 ha fatto ben 527 ordini.

