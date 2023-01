Svezia: muore a 29 anni l’executive chef del Frantzen

di Luca Venturino 8 Gennaio 2023

Antti Lukkari già poteva vantarsi di avere indossato le casacche del Geranium di Copenaghen e, più recentemente, del Frantzen di Stoccolma, dove di fatto lavorava come executive chef. Un brutto malore scoperto durante le vacanze, la cui natura non è al momento stata rivelata ai media, l’ha portato via ad appena 29 anni: a darne la conferma sono stati i suoi stessi colleghi e amici, presenti e passati, con un accorato messaggio pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Nel corso della sua carriera, Lukkari è riuscito a imporsi come giovane astro della già sfavillante cucina scandinava: nel 2015, ad esempio, si aggiudicò il premio come miglior commis al prestigiosissimo Bocuse d’Or.

I messaggi di Björn Frantzen e del Geranium

“Sono assolutamente devastato nel condividere la tragica e improvvisa perdita del mio caro amico, compagno di golf e collega Antti Lukkari, Executive chef del ristorante Frantzén” si può leggere nel più recente post su Instagram pubblicato da Björn Frantzen, recentemente classificatosi al sesto posto nella classifica di The Best Chef 2022. Le parole sono accompagnate da un breve carosello del giovane Lukkari nella cucina tristellata del ristorante svedese.

“Antti è deceduto dopo essere stato curato in ospedale per un malore sopraggiunto durante le vacanze” continua la didascalia del post in questione. “I miei pensieri vanno alla famiglia Antti e a tutti coloro che gli sono vicini”. Il giovane lavorava gomito a gomito con Björn Frantzen da sei anni a questa parte, ma come abbiamo brevemente accennato in apertura aveva già alle spalle una esperienza nel Geranium, il cosiddetto miglior ristorante al mondo.

Non sorprende, dunque, trovare anche il tributo di Rasmus Kofoed, chef che di fatto guida l’iconico ristorante danese: “Caro Antti” si legge nel suo messaggio, anche questo pubblicato su Instagram. “Sei sempre stato una stella. Una stella che brillava sempre più luminosa nel mondo culinario. Ricorderò il tuo fascino, la tua sicurezza e la tua forza che ti portavano a non mollare mai. Purtroppo sei scomparso improvvisamente all’età di soli 29 anni. Non è giusto… Le mie preghiere vanno a te e alla tua famiglia”. Anche in questo caso le belle parole sono naturalmente accompagnate da un breve carosello, che ritraggono il giovane Antti in primo piano e poi in gruppo, durante quella che possiamo immaginare fosse stata una partita di calcetto tra il personale del ristorante danese.

Tra le voci che si sono unite per celebrare la memoria di Lukkari c’è anche lo chef stellato Hans Välimäki, che nell’esprimere le sue condoglianze ha inteso che il giovane sia mancato durante una vacanza nelle Filippine. “Sei una stella per me” ha scritto Välimäki. “Lo sarai sempre”.